So funktioniert Das Ausleihen

Von jetzt an kann sich jeder Bürger in Jever und auch in Wilhelmshaven ein Lastenrad ausleihen. Die Registrierung dafür läuft über das Internet, dort ist das Vorgehen genau beschrieben:

• 1. Registrieren

Jeder muss sich mit persönlichen Angaben registrieren, das ist vor allem im Fall eines Diebstahls nötig. Die Daten werden aber nicht weitergegeben.

• 2. Buchen

Unter „Buchung“ steht, welche Lastenräder an welcher Station zur Verfügung stehen. Zudem ist im Kalender zu sehen, welche Tage noch frei sind. Es darf maximal drei Tage (z. B. über das Wochenende) am Stück ein Rad ausgeliehen werden.

• 3. Abholen

An der genannten Station kann das Rad mit Buchungscode und Personalausweis ausgeliehen werden. Zudem sollte das Rad stets auf Schäden kontrolliert werden.

• 4. Fahren

Der Verein empfiehlt: Bevor das Lastenrad beladen wird, sollte man sich mit der Fahrdynamik des Lastenrades vertraut machen. Vor allem das Lenken und der große Radstand können am Anfang gewöhnungsbedürftig sein.

• 5. Rückgabe

Bei der Rückgabe muss ein Rückgabeformular ausgefüllt werden, bei dem jeder noch so kleine Schaden notiert werden muss.

Die genauen Schritte sowie die Einzelheiten zum Ausleihen stehen im Internet.

www.dein-deichrad.de