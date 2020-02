Jever Reine Fußgängerzone ohne Fahrradverkehr oder verkehrsberuhigte Zone mit Autoverkehr wie am Kirchplatz: Zwischen diesen beiden Möglichkeiten bewegen sich die Vorschläge zur neuen Verkehrsführung auf Jevers Langer Meile Große Burg- und Große Wasserpfortstraße.

Bürgerbeteiligung Die Stadt Jever lädt zur Diskussionsrunde zur Verkehrsführung auf der Langen Meile ein: Am Montag, 24. Februar, ab 19 Uhr im Graf-Anton-Günther-Saal sind Anlieger und Geschäftsleute der Großen Burg-/Wasserpfortstraße, aber auch alle Interessierten, die die Fußgängerzone nutzen, eingeladen, sich Gedanken zu machen.

Wie berichtet, hat die Stadtverwaltung angesichts Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern, die häufig als rücksichtslos empfunden werden, angeregt, die Verkehrsführung grundsätzlich zu überdenken.

„Ziel der Überlegungen soll sein, die zunehmenden Konflikte durch den Rad- und Fußgängerverkehr, insbesondere ausgelöst durch die oft sehr schnellen E-Bikes, zu lösen. Außerdem soll die Erreichbarkeit der Geschäfte gewährleistet und möglichst noch verbessert werden, um damit einem noch stärkeren und dauerhaften Leerstand in der Innenstadt entgegenzuwirken“, erläutert Bürgermeister Jan Edo Albers. Er lädt die Anlieger der Langen Meile und die Geschäftsleute sowie alle interessierten Jeveraner zur Beteiligung ein: Am Montag, 24. Februar, soll ab 19 Uhr im Anton-Günther-Saal des Rathauses diskutiert werden, wie der Verkehr auf Großer Burg-/Wasserpfortstraße in Zukunft geregelt sein könnte.

Die Verwaltung wird in dieser Besprechung die unterschiedlichen Varianten mit ihren Vor- und Nachteilen präsentieren, kündigt der Bürgermeister an: „Alle Möglichkeiten von der Fußgängerzone in Reinkultur ohne Fahrradverkehr bis zum verkehrsberuhigten Bereich mit gleichberechtigtem Auto-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr sollen dabei ergebnisoffen diskutiert werden.“

In der NWZ-Umfrage zur künftigen Verkehrsführung stimmen bisher 73 Prozent für die Beibehaltung der bisherigen Fußgängerzone mit Fahrradverkehr, 16 Prozent können sich die Lange Meile als verkehrsberuhigte Zone mit Autoverkehr vorstellen.

Laut Bürgermeister werden die Ergebnisse des Bürgergesprächs in die Beschlussvorlage einfließen, die die Verwaltung den Ratsgremien zur Entscheidung vorlegen wird.