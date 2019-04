Jever Damit die konkreten Planungen und die Ausschreibungen für den Umbau des ehemaligen Clevernser Dorfkrugs in den Dorftreff starten können, hat Jevers Stadtrat am Donnerstagabend knapp 123 000 Euro als Vorleistung genehmigt. Grund ist, dass die N-Bank, die den Umbau des Dorftreffs fördert, die Fördersumme in Teilbeträgen bis 2022 auszahlt – in diesem Jahr fließen 36 000 Euro. Um aber die erforderlichen Handwerker-Aufträge erteilen zu können, muss die Maßnahme komplett finanziert sein. Also schießt Jever die Summe von 122 666,10 Euro erst mal vor.

Die Dorfgemeinschaft rechnet mit Gesamtkosten von insgesamt 191 000 Euro. 181 000 Euro hatte Jevers Stadtverwaltung im vergangenen Jahr als förderfähig ermittelt und für das vom Land Niedersachsen aufgelegte Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ angemeldet. Ein Drittel, etwa 60 000 Euro, zahlt die Stadt Jever aus eigener Tasche.

Lange hin und herdiskutiert wurde im Stadtrat auch darüber, was in den städtischen Dorfgemeinschaftshäusern in Cleverns und Moorwarfen erlaubt ist und was nicht: Insbesondere private Feiern sind Jevers Gastronomen ein Dorn im Auge – sie wurden bei der Fußball-WM aktiv, als die Dorfgemeinschaft Moorwarfen das gemeinsame Fußballgucken mehrfach beworben hatte. Seitdem steht der Vorwurf der „Schwarzgastronomie“ im Raum – heißt: Die Gastronomen befürchten, dass die beiden Dorfgemeinschaftshäuser in Konkurrenz zu ihnen treten.

Deshalb hat die Stadtverwaltung nun einen Vertrag entworfen, der am Donnerstag ebenfalls beraten wurde. „Der Rat ist der Ansicht, dass alle städtischen Dorfgemeinschaftshäuser gleich behandelt werden müssen“, sagte Bürgermeister Jan Edo Albers vor der Sitzung. Heißt: Der Vertrag gilt für Cleverns und Moorwarfen. Albers ist zuversichtlich: „Wenn die Dorfgemeinschaften die Finanzierung ihrer Anteile nicht stemmen können, werden wir Wege für sie finden.“