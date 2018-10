Jever Er hat mit einer Akkuladung eine Reichweite von bis zu 150 Kilometer, auf die Ladefläche können bis zu 900 Kilogramm draufgepackt werden und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 85 km/h ist man mit dem Fahrzeug auch auf der Landstraße zügig unterwegs. Udo de Vries vom Bauhof der Stadt Jever schwärmt von seinem neuen Fahrzeug, ein StreetScooter, Typ Work L. Seit rund drei Wochen ist das Fahrzeug beim Bauhof der Stadt Jever im Einsatz. Am Freitag stellten de Vries und Bauhofleiter Jörg Lorenz mit Bürgermeister Jan Edo Albers das Fahrzeug vor.

Im Alltag bewährt

StreetScooter kommt von der Post StreetScooter ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Post DHL Group. Die Deutsche Post setzt die Elektrofahrzeuge bereits seit 2014 bundesweit in der Brief- und Paketzustellung ein. Vor allem in der Logistik gilt das Fahrzeug als perfekter Transporter. Derzeit gibt es den StreetScooter in den Modellen WORK sowie WORK L. Die beiden Varianten unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Gesamtzuladung von 720 und 905 kg sowie ihrem zulässigen Gesamtgewicht von 2180 und 2600 Kilogramm.

Das Modell in Bauhoforange kennt man sonst nur in Postgelb. In etlichen Städten setzt die Post den StreetScooter als Kastenwagen seit wenigen Jahren in der Post- und Paketzustellung ein. Inzwischen hat sich der Elektrotransporter auch für Einsätze unter anderem im Garten- und Landschaftsbau, in der Logistik oder bei kommunalen Bauhöfen bewährt. Nun will auch die Stadt Jever testen, ob und wie alltagstauglich der Elektrotransporter für ihren Bauhof ist – vor allem auch in den nasskalten Wintermonaten, wenn Heizung und Gebläse im Auto laufen und die Reichweite reduzieren. Die Stadt hat den StreetScooter für zwei Jahre geleast.

Den Beschluss dazu hatte unlängst die Politik gefasst. Wirtschaftlich rechnet sich das nicht unbedingt, räumt Jörg Lorenz ein: Die Stadt zahlt inklusive Strom und Wartung eine Leasingrate von 400 Euro für den StreetScooter, der in dieser Version rund 45 000 Euro kostet. „Das Teuerste am Auto ist natürlich der Akku – der macht mehr als die Hälfte des Gesamtpreises aus“, so Lorenz. Rechnet man alle Betriebskosten zusammen , kostet der StreetScooter die Stadt am Ende der zweijährigen Leasingzeit etwa 500 Euro mehr als ein herkömmlicher Transporter. „Wir können uns dann entscheiden, ob wir den Transporter zum Restwert übernehmen, oder uns für ein anderes Fahrzeug entscheiden.“ Der Akku soll rund zehn Jahre halten.

Konsequent ökologisch

Für Jan Edo Albers ist die Anschaffung des StreetScooters nur konsequent: „Wir wollen eine Vorbildfunktion in Sachen Ökologie einnehmen, nicht nur beim Bau von Gebäuden, sondern auch in der Mobilität. Für die Rathaus-Mitarbeiter steht seit zwei Jahren ein E-Fahrzeug zur Verfügung, nun sind wir auch beim Bauhof mit dem ersten Fahrzeug soweit.“

Mit dem StreetScooter sind Udo de Vries und sein Kollege André Kirsch überwiegend in Jevers Innenstadt unterwegs, sammeln zum Beispiel Unrat ein und pflegen Jevers Grünanlagen. Das Auto rollt nahezu geräuschlos. Daran muss man sich noch gewöhnen: als Fahrer – und vor allem auch als Passant.