Jever Als „enera“ vor drei Jahren auf den Weg gebracht wurde, betrug die Strom-Überproduktion in den Kreisen Friesland, Wittmund und Aurich sowie der Stadt Emden rund 150 Prozent. Aktuell werden sogar fast 270 Prozent mehr Strom aus Wind- und Sonnenenergie produziert als benötigt werden. Das Manko: Der Strom wird gar nicht vor Ort verbraucht.

Das Projekt Bei enera, gestartet Anfang 2017 in den Landkreisen Friesland, Wittmund und Aurich sowie der Stadt Emden, geht es um die intelligente Steuerung von Stromnetzen. Ziel ist, dass in Zukunft der vor Ort produzierte Strom auch vor Ort genutzt wird. Und zwar dann, wenn er benötigt wird. Enera will zeigen, dass zukunftsfähige Energiesysteme durch den Einsatz intelligenter Technologien effizienter betrieben werden können und so unnötiger konventioneller Netzausbau vermieden werden kann. Im Ergebnis wird so ermöglicht, die Ziele der Energiewende zu deutlich geringeren volkswirtschaftlichen Kosten zu realisieren.

Genau das will das Pilotprojekt „enera“ ändern, das seit zweieinhalb Jahren läuft: Es geht darum, den vor Ort produzierten Strom auch vor Ort nutzbar zu machen. „Damit wird enera den Beweis antreten, dass sich eine ganze Region regenerativ selbst versorgen kann“, meint Frieslands Landrat Sven Ambrosy: „Und das Projekt kann zeigen, dass die Bürger nicht nur Belastungen durch regenerative Energieerzeugung haben, sondern auch Vorteile.“

Wenig Aufwand

Noch geht es allerdings darum, möglichst viele Menschen im enera-Gebiet ins Boot zu holen. Damit ein intelligentes Energienetz aufgebaut werden kann, sollen 30 000 Haushalte zunächst mit intelligenten Messsystemen ausgestattet werden – denn noch gibt es gar keine Daten über den genauen Strombedarf.

Wie Frank Glanert und Kim-Christopher Granz vom enera-Projekt am Donnerstag beim „Meetup“ in Jever berichteten, ist die Bereitschaft der Menschen im Projektgebiet da, ein solches Smartmeter in ihrem Haus installieren zu lassen. „Denn vielen ist bewusst, dass sie mit wenig Aufwand an einem großen Projekt mitwirken können“, sagt Glanert. Das erfuhren die beiden EWE-Mitarbeiter im vergangenen Juni bei ihrer enera-Tour auf Elektro-Lastenrädern durchs Projektgebiet. Dabei führten die Granz und Glanert qualifizierte Interviews mit mehr als 200 Bürgern, „um zu erfahren, wie die Leute in Bezug auf die Energiewende ticken“.

Allerdings verzögert sich der geplante großflächige Einbau der Smartmeter, weil zurzeit noch immer keine zertifizierten Geräte erhältlich sind. Der Grund: Das Gesetz zur Digitalisierung des Stromnetzes wurde 2016 auf den Weg gebracht – die Ausgestaltung dauert noch und damit auch die Zertifizierung.

Regionaler Markt

Doch sobald es zertifizierte Smartmeter gibt, sollen sie eingebaut werden – und dann kann nicht nur enera Daten sammeln über den genauen Strombedarf, sondern auch die Nutzer profitieren: Sie erhalten einen Überblick, welches Gerät gerade wie viel Strom nutzt, und bekommen Tipps, wann sie Stromfresser – etwa den Wäschetrockner –am besten in Betrieb nehmen sollten, weil Strom gerade im Überfluss vorhanden und billig ist.

Gerade angeschoben wurde der Aufbau eines regionalen Marktsystems, das Netzengpässe identifizieren und auflösen kann. Die Idee der Kooperation von EWE und der europäischen Strombörse Epex Spot: Durch die digitale Vernetzung von Erzeugern, Verbrauchern und Speicherkapazitäten sollen Überkapazitäten erkannt und abgebaut werden.