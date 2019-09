Erkundungs-Radtour

Interessierte sind eingeladen, an der Erkundungs-Radtour am Samstag, 21. September, von 14 bis 16 Uhr teilzunehmen. Unterwegs werden auch die Standorte angefahren, an denen in Jever in den vergangenen Monaten kräftig gebaut wurde. Der Startpunkt für die Fahrradtour ist der Platz vor dem Rathaus, enden wird die Fahrt vor dem Graftenhaus. Dort besteht anschließend bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit, Vorschläge zu diskutieren. Der Bürgermeister bittet zur Planung um Anmeldung: 04461/939 220, krips@stadt-jever.de.