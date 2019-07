Jever Landwirtschaft ist nicht out, sondern bei Kindern und Jugendlichen in: Das hat der Landvolkverein Jever bei seiner Ferienpassaktion auf dem Buchenhof in Addernhausen festgestellt. Zahlreiche Jugendliche – auch solche, die keinen elterlichen Hof haben – streben die Ausbildung in dem grünen Beruf an.

Auf dem Hof von Hilmar Beenken fanden sich jetzt 25 Ferienpasskinder aus Jever und Schortens ein – der Vorstand des Landvolks Jever bot im Rahmen des Ferienpasses eine landwirtschaftliche Erkundung auf dem Milchviehbetrieb an. Liebevoll wurde die Veranstaltung von Hilmar Beenken und seiner Frau Tanja vorbereitet. Milch, Käse und Kuchen waren eine willkommene Vesper für die begeisterten Kinder.

Zuerst erkundeten die Kinder die Stallungen auf dem Buchenhof, der in dritter Generation bewirtschaftet wird. Kälber, Bullen und landwirtschaftliche Maschinen nahmen sie dabei in Augenschein. Danach ging es mit dem alten Fendt von Fredo Eilts zur Treckertour auf den Hofwiesen.

Bei der Tierfütterung und Melkzeit durften die Kinder alles ganz genau ansehen und auch leichte Arbeiten selbst verrichten. Ein Team von begeisterten Jugendlichen, die auf dem Hof regelmäßig und freiwillig helfen, unterstützten die Ferienpassaktion.