Jever Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Jever sprudeln – und zwar so intensiv, dass die Zahlen des Nachtragshaushalts 2019 nochmals korrigiert werden müssen. Jevers Kämmerer Dietmar Rüstmann berichtete am Montag im Finanzausschuss, dass er mit Gewerbesteuereinnahmen von 5,191 Millionen rechnen kann. Im ursprünglichen Nachtragshaushalt hatte er schon mit Mehreinnahmen von 460 000 Euro und insgesamt 4,829 Millionen Euro gerechnet.

Mehr Geld fließen auch aus den Schlüsselzuweisungen des Landes in Jevers Säckel, nämlich 682 200 Euro, aus der Grundsteuer B (45 000 Euro) und aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (90 000 Euro). Außerdem hat das Land mehr Geld für die Personalkosten in den Kindergärten überwiesen – nämlich 116 300 Euro.

Auf der anderen Seite steigen durch die Mehreinnahmen bei den Steuern natürlich die an den Kreis abzuführende Umlage – auf rund 7,3 Millionen Euro – und die Gewerbesteuerumlage.

Insgesamt rechnet Rüstmann mit einem Plus im haushalt von rund einer halben Million Euro. Das verschafft der Stadt Liquidität – so stehen rund 1 Million Euro für Investitionen zur Verfügung. Der geplante Kredit über 2 Millionen Euro für Investitionen ist damit überflüssig geworden, dadurch spart die Stadt Zins und Tilgung.

Der langfristige Schuldenstand Jevers wird sich damit zum Jahresende statt auf 8,4 Millionen auf 6,4 Millionen Euro erhöhen, so Rüstmann.

Der Kämmerer berichtete außerdem, dass die Stadt 15 000 Euro für WLan von der EU zugelost bekommen hat. Einige Hotspots, die Freifunk Nordwest betreut, gibt es in Jever bereits, nun sollen weitere dazukommen. Die Auflage: In spätestens eineinhalb Jahren muss das WLAN laufen.