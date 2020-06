Finanzen: „Im grünen Bereich“

Jever Die Kämmerei der Stadt Jever hat ihre Haushaltszahlen mit Blick auf die Corona-Krise weiter angepasst: Wie Stephen Jones von der Stadtverwaltung am Montag im Finanz- und Wirtschaftsausschuss berichtete, wurde insbesondere die Gewerbesteuer nach unten angepasst: 924 000 Euro weniger Steuer fließen aus den jeverschen Betrieben nach aktueller Berechnung an die Stadt. Gerechnet hatte die Stadt mit Einnahmeausfällen von 1 Million Euro – „also liegen wir voll im Rahmen“, so Jones. An Liquiditätsmitteln liegen bei der Stadt 2 Millionen Euro plus 3,5 Mio. Euro Kassenkredit – insgesamt umfasst der Verfügungsrahmen 7,7 Mio. Euro. Ausgebucht wurden 15 300 Euro Erstattung Kita-Gebühren im 4. Monat. „Alles im grünen Bereich“, so Jones.

