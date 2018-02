Jever Mit Geldanlage, geschweige denn mit Wertpapieren und Spekulationen an der Börse, haben Pia, Niklas, Zoë und Azad bisher noch nichts zu tun gehabt. Geld spielt sich bei den 17- bis 19-jährigen Schülern im Moment noch in Form von Taschengeld ab oder mit kleinen Nebenverdiensten.

Jeweils 100 000 Euro

Nun hat jeder von ihnen jeweils zwei Wertpapierdepots mit jeweils 100 000 Euro zur Verfügung. Kein echtes Vermögen, sondern „Spielgeld“, mit dem sie an der Börse durch kluge Anlagestrategien ihr Kapital vermehren sollen. Rund 50 Schüler von Mariengymnasium und Beruflichem Gymnasium der BBS Jever waren am Montag zum Auftakt des „Börsencups 2018“ der Volksbank Jever dabei und wollen in den kommenden Wochen verstehen und lernen „wie die Börse tickt“. Dabei sind auch die angehenden Bankfachleute des zweiten Ausbildungsjahres der Volksbank. Sie begleiten die Jungbörsianer mit Fachthemen und Workshops beim Wertpapierhandel.

„Ich habe noch keine Ahnung von der Materie“, sagt Schüler Justus. Aber das Thema interessiere ihn sehr. „Ich will wissen, wie das funktioniert, wie das alles zusammenhängt.“ Auch seine Schulkameradin Zoë will verstehen, was die Aktienkurse beeinflusst, warum es dort rauf und runter geht und welche Papiere langfristig Erfolg versprechen. „Ich möchte einmal Jura studieren und als Wirtschaftsjuristin arbeiten“, sagt Zoë, „da kann ein Grundverständnis von den Zusammenhängen an der Börse sicher nicht schaden.“

Der Börsencup ist ein reales Wertpapiertraining, das nach dem Prinzip ,learning by doing’ aufgebaut ist, erläutert Jens Küpker, Leiter Private Banking bei der Volksbank und Spielleiter des mittlerweile 35. Börsencups, der für manchen Anleger vielleicht zu einem „Börsencoup“ werden wird. Die Schüler können nach Belieben experimentieren und lernen dabei die Auswirkungen ihrer individuellen Anlageentscheidungen kennen. „Sie lernen in einem geschützten Umfeld, erfahren auf eine realistische Art die Funktionsweise der Börse und erkennen Chancen und Risiken“, so Küpker.

Unter Pseudonymen

Die Jungbörsianer handeln jeder für sich und unter Pseudonymen. Die Mitspieler können sehen, bei wem die Aktien gut stehen und wo sie aktuell selbst gerade mit ihrem Wertpapierhandel rangieren.

Küpker betont zudem: „Hier soll nicht mit Zockerei ein schneller Gewinn gemacht werden. Es kommt auf kühlen Kopf und langfristige und nachhaltige Anlagestrategien an.“ Gehandelt wird online mit allen Wertpapieren der im DAX, MDAXm SDAX, TecDAX und EuroStoxx notierten Firmen und mit ausgewählten Fonds. Optionsscheine, Derivate und exotische Nebenwerte oder auch Kryptowährungen sind nicht handelbar.

Die Aktion endet am 11. Mai – dann wird abgerechnet. Anfang Juni werden die Sieger mit Preisen belohnt. Die sind nicht fiktiv, sondern ganz real.