Was sind sulfatsaure Böden eigentlich?

So genannte Sulfatsaure Böden kommen in Niedersachsen vor allem im Bereich der Küste vor. Laut Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG/Hannover) umfasst diese Bezeichnung sowohl Böden als auch tiefer gelegene Sedimente und Torfe. Charakteristisch für die verschiedenen sulfatsauren Materialien (SSM) sind hohe Gehalte an reduzierten anorganischen Schwefelverbindungen.

Ursprünglich gelangte der Schwefel in Form von Sulfationen aus dem Meerwasser in die Ablagerungen. Wegen wassergesättigter, anaerober Bedingungen wurden die Sulfationen zu Sulfid reduziert und vor allem als Pyrit und FeS (Schwefeleisen – Eisen(II)sulfid) über lange Zeit wegen konstant hoher Grundwasserstände konserviert. Typische SSM sind tonreiche Materialien mit höherem Gehalt an organischer Substanz und/oder groben Pflanzenresten sowie über- und durchschlickte Niedermoortorfe.

Bei Entwässerung und Belüftung dieser Materialien kommt es zur Oxidation der Sulfide und zur Bildung von Schwefelsäure, wenn sie z. B. im Rahmen von Bauvorhaben entwässert oder aus dem natürlichen Verbund herausgenommen werden. Aus potenziell sulfatsauren Böden können so aktuell sulfatsaure Böden werden.

Das Landesamt nennt als Gefährdungspotenziale:

• extreme Versauerung (pH < 4,0) des Baggerguts mit der Folge von Pflanzenschäden,



• deutlich erhöhte Sulfatkonzentrationen im Bodenwasser bzw. Sickerwasser,

• erhöhte Schwermetallverfügbarkeit bzw. -löslichkeit und erhöhte Konzentrationen im Sickerwasser;

• hohe Korrosionsgefahr für Beton- und Stahlkonstruktionen.

Zur Gefahrenabwehr/minimierung „bedürfen in den betroffenen Gebieten alle Baumaßnahmen mit Bodenaushub oder Grundwasserabsenkung einer eingehenden fachlichen Planung und Begleitung“, so das Landesamt. Aufgrund der oft geringen Tragfähigkeit dieser Böden und insbesondere der Torfe müssen bei Baumaßnahmen relativ große Baugruben ausgehoben werden, so dass in kurzer Zeit viel SSM als Aushubmaterial anfällt. Zudem laufen Oxidation und Versauerung oft sehr schnell ab, so das Landesamt.