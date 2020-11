Gastronomie in Jever: Bewirtung auch 2021 auf Außenflächen möglich

Jever Die Corona-Schließung der Gastronomie im Frühjahr, die Wiedereröffnung mit strengen Hygieneregeln und die erneute Schließung seit 2. November haben bei Jevers Gastronomen tiefe Spuren hinterlassen. Wie berichtet, hatte die Stadt nach dem ersten Lockdown auf die Situation der gebeutelten Gastwirte reagiert und auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Straßen-Gastronomie verzichtet, bzw. die bereits entrichteten Beträge erstattet.

Zudem wurden die Flächen für die Außengastronomie erweitert, so konnten die Gastronomen mehr Tische stellen. „Das Vorgehen hat sich in der Krise bewährt“, sagte Bürgermeister Jan Edo Albers im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung am Donnerstag.

Die Verwaltung habe viele positive Rückmeldungen bekommen. „Der erweiterte Außenbereich hat auch bei vielen Gästen dafür gesorgt, dass sie sich in der Gastronomie sicherer gefühlt haben“, so Albers. Zudem konnten die Gastronomen durch mehr Tische auch ihre Umsätze steigern.

Rettungsanker für Wirte

„Für viele war das wirklich der Rettungsanker“, betonte CDU-Ratsherr und Schützenhof-Chef Stephan Eden.

Nun sollen diese Regelungen auch für 2021 beibehalten werden – die Ausschussmitglieder votierten einstimmig dafür. „Damit kommen wir dem Wunsch vieler Gastronomen nach“, sagte Albers. Der Beschlussvorschlag muss nun noch am 17. November durch den nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss.

Über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der städtischen Flächen soll noch gesondert entschieden werden. „Im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Geld zu reden“, sagte Albers.

Mit Blick auf das Krisenjahr 2020 will die CDU-Ratsfraktion das Veranstaltungsangebot in Jever im kommenden Jahr erweitern. Neben den bekannten Veranstaltungen sollen neue hinzukommen: Geplant sind für 2021 Lesungen, Vorträge und Konzerte. „Zwar können wir zurzeit noch überhaupt nicht absehen, wie das Veranstaltungsjahr 2021 wird, wir müssen aber definitiv mehr machen“, sagte Albers. Gastronomie und Bevölkerung hätten dies dringend nötig. Deswegen werden die 80 000 Euro für die zusätzlichen Veranstaltungen auch im Haushalt eingestellt.

Plan B für Pandemie

Aber weil die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden ist und ihr Verlauf ungewiss, wird es einen Plan B mit einem coronakonformen Programm geben. „Wir wollen auch in Corona-Zeiten den Menschen ein gutes Angebot machen“, sagte Albers. Einzig Alfons Sender (SWG) konnte sich mit dem Vorschlag der CDU nicht anfreunden, er hält alles für verfrüht. „Wenn wir Künstler wollen, dann müssen wir die aber jetzt schon buchen“, betonte hingegen Stephan Eden (CDU).