Jever Der Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan für die Seniorenwohnanlage von „Pflegebutler“ in Jever ist gescheitert. Das hat Bürgermeister Jan Edo Albers am Donnerstag mitgeteilt: „Nach eingehender Beratung wurde der Normenkontrollantrag durch den 1. Senat des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg abgelehnt. Eine Revision gegen diese Entscheidung wurde durch das Gericht nicht zugelassen, so dass das Vorhaben weiterhin auf Grundlage des bestandskräftigen Bebauungsplans verwirklicht werden kann“, so Albers.

Der Stadtrat hatte das Bebauungsplanverfahren 2015/16 durchgeführt und den B-Plan „Service-Wohnen an der Mühlenstraße“ am 1. September 2016 als Satzung beschlossen – und zwar trotz der Ankündigung von Anliegern, eine Klage gegen das Vorhaben anzustrengen. Schon im Aufstellungsverfahrens hatte es seitens einiger Anlieger Proteste und Eingaben gegen das geplante Bauvorhaben der Unternehmensgruppe Pflegebutler gegeben.

Die Anlieger befürchten für sich erhebliche Beeinträchtigungen durch den Bau der Seniorenwohnanlage: Es geht um Verschattungen der Grundstücke, Bedrängung durch die komplexen Neubauten sowie erhebliche zusätzliche Emissionen durch die Parkplätze.

„Diese Bedenken wurden vom Rat zur Kenntnis genommen und eingehend bewertet“, betont Albers. Unter Berücksichtigung aller öffentlichen und privaten Interessen sei der Rat dann zum Ergebnis gekommen, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans mit den Vorgaben des Flächennutzungsplans im Einklang stehen.

Die Firma Pflegebutler hatte Mitte Juni mit dem Bau der dreigeschossigen Wohnanlage mit 72 Appartements für betreutes Seniorenwohnen begonnen. Die Unternehmensgruppe geht von einer 18-monatigen Bauzeit aus.