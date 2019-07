Jever Die Graften gehören zu Jever wie das Schloss und die Brauhaustürme. Und ab und zu brauchen auch die von Gänsen, Enten und Schwänen bevölkerten Gewässer eine Grundreinigung von Entengrütze, Wasserpest und all dem Unrat, den irgendwelche Zeitgenossen achtlos darin entsorgt haben.

Den Job übernimmt freiwillig das Graftenteam. Das ist eine lose Gruppe Ehrenamtlicher um Anneliese Janßen, Michi und Torsten Frerichs, Lars Oltmanns, Serena Falkenhof und Alex Bohm, denen viel an Jever und seinem Stadtbild liegt und auch an den Wasservögeln, die auf und an den Graften leben. Mit weiteren Unterstützern, die sie über ihre Facebookseite zusammengetrommelt haben, hat sich das Graftenteam am Samstagmorgen erneut zum Großreinemachen der Pferdegraft vor den Brauhaustürmen getroffen. Mit Harken, Forken, Rechen und einem Netz fischten sie große Mengen von Pflanzenresten und Plastikmüll aus der Graft.

Die Graftenreinigung ist vor allem für die dort lebenden Wasservögel eine gute Aktion. „Die Enten sehen aus wie Hulk, wenn die durch die Entengrütze schwimmen“, sagt Michi Frerichs. Der grüne Belag auf dem Wasser sei völlig ungefährlich, aber unschön. Problematischer sei die so genannte Wasserpest, ein aufgetriebenes Gestrüpp aus abgestorbenen Algen und Pflanzen, die am Grund der Graft wuchern. Durch diese Pflanzenknäuel könnten Enten, Schwäne und Gänse nicht mehr richtig durchschwimmen. Viele Wasservögel seien daher in die Nachbargraft umgezogen.

Die Stadt Jever unterstützt das Graftenteam bei der Aktion: Der Bauhof holt die Container ab, die die Freiwilligen Graftenreiniger mit Kubikmetern von Unrat gefüllt haben. Die Brauerei sponsert die Getränke, die Brutzelstube, die Fleischerei Munk und Bäckerei Ulfers Eden stellten das Mittagessen.

Fertig geworden sind die Freiwilligen Helfer am Samstag noch nicht. Deshalb soll es einen weiteren Termin zur Graftenreinigung geben. „Aber erst nach dem Altstadtfest“, sagt Michi Frerichs. Zwischendurch oder bald danach ist auch noch die Blankgraft an der Reihe. Auch dort müssen Algen, von den Bäumen herabgefallene Äste oder auch die Entengrütze herausgeholt werden. Viel Arbeit für das Graftenteam. Das hofft natürlich auf weitere freiwillige Helfer, die bei den Reinigungseinsätzen einfach mit dazustoßen. „Je mehr wir sind, desto schneller sind wir fertig“, sagt Serena Falkenhof.

Übrigens leben nicht nur Wasservögel an und auf der Graft, sondern auch Fische in den Graften. Zum Beispiel

Aale. Ein modriges Exemplar haben Tom und Nils, die mitangepackt haben, herausgezogen. Der Fisch hatte aber schon vorher das Zeitliche gesegnet.