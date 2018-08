Jever Ganze 45 Jahre lang beschäftigt er sich schon mit der Kaninchenzucht, seit 25 Jahren ist er erster Vorsitzender des Rassenkaninchenzuchtvereins I 9 in Jever. Bei der Bundesschau ist er schon ganze sieben Mal deutscher Meister geworden. Und auch in Jever hat er wieder abgeräumt, denn er ist bei der diesjährigen Jungtierschau in drei Kategorien Sieger geworden: Hinrich Bruns.

Die Sieger der 41. Jungtierschau in Jever

• Birgit Kohn, Großchinchilla: Ehrenpreis der Stadt Jever, beste Tier der Schau Senioren.

• Hinrichs Bruns, Angora weiß: Beste Gesamtleistung: 5 Tiere eigener Zucht Senioren; Kreisverbandsehrenpreis; Beste Zuchtgruppe Klasse VII.

• Kurt Hahn, Deutsche Riesen weiß: Beste Zuchtgruppe Klasse I.

• Christian Fäth, Farbenzwerge russenfarbig schwarz/weiß: Beste Zuchtgruppe Klasse III.

• Frank Munk, Sachsengold: Beste Zuchtgruppe Klasse IV.

Er selbst ist in der Hinsicht eher bescheiden. „Ich mache das gern“, sagt er und blickt zu seinen Angoras. Neben Bruns gab es auch andere Sieger – in einer kleiner Feierstunde am Samstag im Rahmen der inzwischen 41. Jungtierschau des jeverschen Rassenkaninchenzuchtvereins I 9 wurden sie ausgezeichnet.

Zudem konnten Besucher wieder zwei Tage lang im Autohaus Netcel die Tiere anschauen. Insgesamt neun Züchterinnen und Züchter haben in diesem Jahr 75 Jungtiere in 11 Rassen und 4 Farbenschlägen ausgestellt. Ein besonderer Hingucker außer Konkurrenz: eine Häsin mit ihren Jungtieren.

„Das Jahr insgesamt ist sehr gut gelaufen – es gab keine Krankheiten“, sagte Hinrich Bruns bei der Siegerehrung. Natürlich könne es immer vorkommen, dass es weniger gut laufe. „Aber wir können uns die Kaninchen nicht schnitzen. Wir nehmen sie, wie sie kommen – und das nennt man Zucht.“

Einen großen Dank sprach Bruns gegenüber Siegmund Netcel aus – der schon seit 20 Jahren sein Autohaus für die Ausstellung zur Verfügung stellt. „Das gebe ich den Mitarbeitern weiter – denn sie sorgen dafür, dass alles entsprechend ein- und ausgeräumt wird, damit ausreichend Platz ist“, sagte Netcel selbst.

Ebenfalls anwesend: der stellvertretende Bürgermeister und Schirmherr Heiko Schönbohm. „Seit vielen Jahren veranstaltet der Verein Jahr für Jahr zwei große Tierschauen“, sagte er. „Und hier kann man immer wieder einen Überblick über die Leistungen der Züchter aus dem Jeverland bekommen.“

Ergänzt wird die Schau auch immer durch eine Präsentation der Produkte der Handarbeitsfrauen des Vereins – zudem kümmern sie sich um die Bewirtung. Auch das hob Schönbohm lobend hervor.

Insgesamt rund 40 Mitglieder sind derzeit im Rassenkaninchenzuchtverein, mit den Handarbeitsfrauen mehr als 50. Zwei Jugendliche sind dabei. „Das könnten natürlich mehr sein“, sagte Bruns. „Aber insgesamt sind wir gut aufgestellt.“ Und Siegmund Netcel kündigte schon jetzt an: auch die nächsten Jahre werde er sein Autohaus für die Schau zur Verfügung stellen. Die nächsten Jungtierschauen können also kommen.