Jever Er hat lange überlegt, lange geplant und mit der Familie diskutiert. Dann reifte bei Gastronom Oliver Jache der Entschluss, das schon sehr gute touristische Beherbergungsangebot in der Stadt Jever auch mit Blick auf den anhaltenden Städtetourismus noch etwas besser zu machen.

Der Eigentümer des Hotels Schwarzer Adler und des Restaurants „Jever Fass“ am Alten Markt verwirklicht in zentraler Lage nun sein langgehegtes Hotel-Projekt. Hinter seinem bestehenden Hotel und Restaurant soll in Richtung Grüner Garten ein zweieinhalbgeschossiger An- und Neubau mit 15 Zimmern, neuer Küche und Rezeption entstehen. Für den Neubau verschwindet hinter dem Haus eine alte Kfz-Halle.

Rund 1,5 Millionen Euro kostet der Hotel-Anbau, für den Jache die richtigen Partner und Geldgeber fand. Und Unterstützer bei der Stadt Jever und dem Landkreis Friesland: Mit deren Hilfe ist es gelungen, eine Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur beim Land Niedersachsen einzuwerben. Niedersachsens Bau- und Umweltminister Olaf Lies erschien jetzt bei Gastronom Oliver Jache mit dem Förderbescheid. Die N-Bank fördert das Vorhaben mit 366 000 Euro.

Das Hotel Schwarzer Adler ist mit sieben Zimmern eher ein kleines Haus. Mit dem Neubau, der das von anderen Bauten umgebene Grundstück optimal ausnutzt und der sich dezent in das Altstadt-Erscheinungsbild einfügt, kommen nun 15 Zimmer hinzu, erläutert Hotel-Investor Jache. Das bestehende und das neue Gebäude werden direkt miteinander verbunden und es erhält an der Schnittstelle einen Aufzug.

Jache plant überdies, künftig mehr Vollzeitkräften als Saisonkräften Arbeitsplätze anbieten zu können. Zum Angebot des neuen Hotels Schwarzer Adler soll unter anderem auch die Möglichkeit gehören, E-Bikes auszuleihen, damit Gäste Jever und das Jeverland erkunden können.

Der Altbau und der Blick vom Alten Markt auf das bestehende Gebäudeensemble bleiben indes unverändert, sagte Architekt Jann Kersten aus Norden. Vorn bleibe das alte Stadtbild erhalten, hinten entstehen moderne Zimmer. „Wir haben für die Lücke eine gute Lösung gefunden.“

Mit dem Bau des Hotels soll in etwa zwei Monaten begonnen werden. Die Fertigstellung hat Jache für Ostern kommenden Jahres im Blick.