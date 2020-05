Innenstadt: Alte Druckerei soll Wohnhaus weichen

Jever An die Stelle der alten Druckerei direkt am Von-Thünen-Ufer in Jever soll ein modernes Wohnhaus rücken: Bauherr ist Robert Allmers, er plant, den Flachdachanbau 2021 abreißen zu lassen. Dann beginnt der Bau eines zweigeschossigen Klinkergebäudes mit vier Wohnungen. Entworfen wird es vom Architekturbüro Kieselhorst+Piltz.

Es habe positive Vorgespräche mit der Stadt Jever, dem Landkreis Friesland und der Denkmalschutzbehörde gegeben, teilt Allmers mit. Das geplante Neubauprojekt wird voraussichtlich in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Stadtentwicklung am Mittwoch, 27. Mai, ab 16.30 Uhr im Anton-Günther-Saal des Rathauses vorgestellt.