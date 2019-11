Jever Nach langem Stillstand soll es weitergehen im Bereich Adolf-Ahlers-Straße/Bahnhofstraße in Jever: Die Firma Gilde Investors stellt am Mittwoch, 27. November, ihre aktuelle Umplanung für den Edeka-Markt und die Alte Molkerei im Bauausschuss Jever vor. Damit einher geht ein Antrag auf eine vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplans Nr. 80 „Sondergebiet Verbrauchermarkt“ im beschleunigten Verfahren.

Pläne im Bau-Ausschuss In der Sitzung des jeverschen Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung am Mittwoch, 27. November, werden die Pläne fürs Edeka-Ensemble öffentlich vorgestellt. Beginn ist um 16.30 Uhr im Anton-Günther-Saal im Rathaus Jever. Weitere Themen: Bebauungsplan Nr. 108 „An den Schöfelwiesen Ost“/ Abwägung und Auslegungsbeschluss; Planung und Bau einer Regenrückhaltung am Bahnhof.

Es war 2013 als die Bagger anrückten, um die Alte Molkerei an der Bahnhofstraße zu entkernen. Doch seit Frühsommer 2014 ruhen die Arbeiten auf der Baustelle. Seitdem sind Teile der Fassade mit einer Plane abgedeckt, die Klinkerfassade hat ihre besten Tage hinter sich. Für viele Jeveraner ist das Gebäude ein Schandfleck – immer wieder gab es Beschwerden.

Vor einem Jahr, im April 2018, legte die Firma Gilde Investors dem jeverschen Fachausschuss dann ihre überarbeiteten Pläne vor – mit dem Ja der Ratsmitglieder wurde das Bauleitplanverfahren wieder aufgenommen. Doch Fortschritte sind seitdem nicht zu sehen.

Nun soll es weitergehen im Gesamt-Paket Edeka-Umbau: Nach letztem Stand soll der Edeka-Markt um einen Getränkefachmarkt entlang der Bahnhofstraße sowie um zwei Läden für Postfiliale und Floristen erweitert werden. Ein Grund ist, dass sich an der Post häufig lange Schlangen bilden, die bis in den Markt hineinragen. Zudem seien die Gänge zu eng und die Wartezeiten an den Kassen teilweise katastrophal. Die Post soll nicht nur einen dritten Schalter bekommen, sondern auch einen separaten Eingang, das Sortiment soll erweitert werden und die Gänge vergrößert, damit auch Rollatoren und Kinderwagen besser durchkommen. Der Markt wird damit um rund 600 Quadratmeter vergrößert. Die Zahl der Parkplätze steigt ebenfalls.