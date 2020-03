Jever Für die Jägerschaft im Jeverland werden Nutrias immer mehr zum Problem. Dies wurde bei der Jahreshauptversammlung des Hegerings Jever deutlich. So berichtete Hegeringleiter Hans-Jürgen Woge, dass im Bereich Varel inzwischen 50 Nutrias erlegt wurden. Wangerlands Hegeringleiter Karl Heinrich Müller berichtete von sieben erlegten Tieren im Bereich Middoge.

Was ist das Problem ?

Da der Landkreis an der Bejagung der Tiere großes Interesse hat, schaffte er 20 mit elektronischen Meldern ausgestattete Fallen an. „Zehn sind im Südkreis bei Kreisjägermeister Henning von Schele untergebracht, zehn bei mir im Nordkreis“, sagte Müller. Er bat die Jäger darum, die Augen offenzuhalten, da die Tiere sich sehr stark vermehren und kaum einzudämmen seien.

Warum müssen Nutrias bejagt werden ?

Die Nutria, auch Biberratte genannt, ist eine ursprünglich aus Südamerika eingewanderte Tierart. Sie ist ein reiner Vegetarier. Mit einer Körperlänge von über 60 Zentimetern und einem Gewicht bis zu zehn Kilogramm können die Weibchen pro Jahr zwei bis drei Würfe mit bis zu acht Jungen gebären. Die Tiere richten große Schäden an Deichen und Uferböschungen an, weil sie dort Hohlräume buddeln. Dadurch besteht Einsturzgefahr. Natürliche Feinde haben Nutrias nicht.

Was läuft im Revier ?

Müller berichtete ferner über sein Bemühen, eine Wildfallkarte für die Polizei zu erstellen: Darauf sind alle Reviere samt Revierinhaber vermerkt; sie soll der Polizei bei Wildunfällen den Anruf beim zuständigen Revierinhaber erleichtern.

Die Karte für das Wangerland und Jever soll im Frühjahr fertig sein. Nachgearbeitet werden dann noch Knyphausen und die Friesische Wehde.

Das Gebiet des Hegerings Jever besteht aus neun Revieren mit 582 Hektar Fläche. Wichtig sei ihm die Wildtiererfassung besonders des Niederwildes, so Woge. Tragisch sind die Fallwildzahlen: 14 Rehböcke und 20 Ricken sind im vergangenen Jahr unters Auto gekommen.

Ferner wurden von den jeverschen Jägern im vergangenen Jahr 65 Füchse – zehn mehr als 2018 – 13 Nilgänse und 667 Krähen erlegt.

Was gibt’s Neues ?

Kreisjägermeister Jens Damm informierte über Neuregelungen im Niedersächsischen Jagdgesetz. Der Jagdschein muss alle drei Jahre verlängert werden – dafür werden nun Auskünfte vom Verfassungsschutz eingeholt: Es geht um die Klärung, ob der Jäger Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen hat. Laut Damm gelte das noch nicht für Jever oder Wittmund.

Damm berichtete zudem von Überlegungen, gemeinsam mit der Jägerschaft Wittmund das Obergeschoss des Dörphuus Sandelermöns zu einem Informations- und Bildungszentrum auszubauen. Auch das Infomobil soll aufgerüstet werden.

Hegeringsleiter Woge rief die Jägerschaft außerdem dazu auf, sich am Frühjahrsputz in Friesland zu beteiligen. Treffpunkt ist am 21. März am Bauhof in Jever.