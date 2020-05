Jevers Thw-Helfer Treffen Sich Wieder Montags Zum Üben: Auf Einbahnstraßen zum Dienst

Jever Neun Wochen lang kein Dienst wegen der Corona-Sperren – für die Helferinnen und Helfer des THW in Jever war das eine lange und harte Zeit. Denn nicht nur, dass die Ausbildung ruhen musste; natürlich fehlt den Helfern auch der Kontakt und Austausch – und beides ist wichtig, wenn die Katastrophenschutz-Helfer bei Einsätzen auf engstem raum miteinander auskommen müssen.

das THW Jever Wer sich für Stromerzeugung und Beleuchtung, für sicheres Bewegen von Lasten, sicheres Arbeiten im und am Wasser, Grundlagen der Rettung und Bergung und vielem mehr interessiert, ist beim Technischen Hilfswerk, Ortsverband Jever, willkommen: Dienstabende sind immer montags ab 19 Uhr im THW-Gebäude Am Bullhamm 11 in Jever. Kontakt: weber@thw-jever.de Die THW-Jugendgruppe wird frühestens nach den Sommerferien starten. Die derzeitigen Bestimmungen und auch die Auslastung der betreuenden Kameraden und Kameradinnen lässt einen früheren Beginn nicht zu. Allerdings werden grade viele spannende Programmpunkte ausgearbeitet und geplant, so dass die THW-Jugend Jever sich auf großartige Treffen freuen kann. Die Treffen der Alterskameraden werden auch erst mit weiterer Verzögerung wieder starten. www.thw-jever.de

„Endlich“ – das war am Montag das am häufigsten zu hörende Wort, als die Helferinnen und Helfer ihren ersten Dienstabend seit dem Corona-Lockdown abhalten konnten. Etliche Besprechungen der Führungskräfte und Stunden der Vorbereitung dauerte es, bis das Dienstgebäude Am Bullhamm gemäß der Corona-Regeln ausgestattet war. So gelten beim Dienstabend die Abstands- und Hygieneregeln – und direkt zu Beginn gab es für alle eine Belehrung darüber, wie der Dienst und Einsatz in Coronazeiten laufen kann.

Schon allein der Blick auf die Hygienehinweise an der Eingangstür macht es deutlich: Vieles muss anders laufen als sonst. Einbahnstraßenregelung in den Fluren und Räumen, Handdesinfektion, gesperrte Duschen, überall Sicherheitshinweise angepinnt und Maskenpflicht. Und natürlich halten die Helferinnen und Helfer beim Dienstabend Mindestabstand ein.

Trotz der Flut an Auflagen und Beschränkungen: Alle freuen sich auf die regelmäßigen Dienstabende. Sie finden in den kommenden Wochen überwiegend im Freien statt: Denn kurz vor Corona wurde das neue EGS – das Einsatzgerüstsystem – geliefert. Im Einsatzfall dient es dem Abstützen von Gebäuden, der Schaffung von Überwegungen, dem Erstellen von Rettungsplattformen für Schienenwagen, der Schachtrettung und vielem mehr. Nun werden sich die Fachgruppe N und die Gruppe B mit diesem System vertraut machen. Die Fachgruppe E beschäftigt sich mit ihrem Fahrzeug sowie der neuen Ausstattung.

Was nun noch fehlt ist, dass wieder Prüfungen stattfinden können. Erst mit bestandener Grundprüfung dürfen Kameradinnen und Kameraden mit in den aktiven Einsatz. Natürlich ist das THW Jever auch zur Coronazeit durchgehend einsatzbereit und kommt seinen Aufgaben in jeder Hinsicht nach.