das „Teilhabechancengesetz“

Im Sommer 2018 hatten die 16 kommunalen Jobcenter in Niedersachsen eine gemeinsame Forderung an den Bund gestellt – unter anderem ausreichend Geld und Personal für den so genannten „Aktiv-Passiv-Tausch“. Das heißt: Es soll Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanziert werden. Genau das sei mit dem Teilhabechancengesetz zum 1. Januar in Kraft getreten. Was wird gefördert? Arbeitgeber, die für Langzeitarbeitslose ein Arbeitsverhältnis anbieten, können fünfjährige Förderung erhalten.

Wer wird gefördert? Menschen, die älter als 25 Jahre sind und besonders lange Arbeitslosengeld II beziehen, werden gefördert. Hierfür gibt es zwei Modelle:

- Für Menschen, die länger als sechs Jahre in den letzten sieben Jahren Arbeitslosengeld II beziehen: In den ersten beiden Jahren Zuschuss von 100 Prozent zum Arbeitsentgelt; sinkt ab dem 3. Jahr jährlich um 10 Prozent; maximale Dauer: fünf Jahre; plus Coaching (beschäftigungsbegleitende Betreuung)

- Für Menschen, die mindestens zwei Jahre arbeitslos sind: Im ersten Jahr Zuschuss zum Arbeitsentgelt von 75 Prozent, im zweiten Jahr 50 Prozent; maximale Dauer: zwei Jahre; plus Coaching.

In Friesland sind 28,3 Prozent der Arbeitslosen langzeitarbeitslos (650 von 2293, Dezember 2018). Im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters beträgt der Anteil knapp 45,5 Prozent (548 von insgesamt 1205, Dezember 2018).