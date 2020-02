Jever „Niedersachsens Wirtschaft vor neuen Herausforderungen“: Das ist Thema eines Abends des Hermann-Ehlers-Bildungsforums Weser-Ems der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann (CDU) am 17. Februar in Jever: Niedersachsen und Niedersachsens Wirtschaft stehen vor einem spannenden und auch ein Stück weit ungewissem Jahr, meint Dr. Stefan Gehrold, Leiter des Hermann-Ehlers-Bildungsforums

„ Noch sind die Auftragsbücher der meisten Unternehmen ausgelastet, noch ist der niedersächsische Mittelstand robust. Allerdings sind die Herausforderungen nicht unerheblich.“ Der Brexit, dessen Rahmen unklar ist, belaste Niedersachsens Wirtschaft überproportional, so Gehrold. Der Landwirtschaft setzen neue Regularien und die striktere Linie beim Gewässerschutz zu. Die Automobilindustrie und damit Zulieferer sind von der Politik der signifikanten Herabsetzung des CO2- und Stickoxidausstoßes betroffen. Die Digitalisierung biete Chancen und Probleme.

Über all das wird Dr. Bernd Althusmann mit Interessierten diskutieren. Die Runde beginnt am 17. Februar um 17.30 Uhr im Schützenhof Jever. Im Anschluss gibt es einen kleinen Empfang. Anmeldung ist notwendig bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Oldenburg, Tel. 0 441/20 51 79 91 oder E-Mail an Ingrid.pabst@kas.de.