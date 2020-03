Kunden gehen auf Distanz

Jever „Es wird von Mal zu Mal besser, die Kunden auf dem Wochenmarkt halten inzwischen Abstand voneinander“, sagt Käsehändler Frans Posthumus. Und auch Urte Habben, Obst- und Gemüsehändlerin, hat am Freitag eine zunehmende Disziplin der Wochenmarktbesucher in Corona-Zeiten festgestellt: „Die Abstände werden größer und die Kunden fassen die Ware nicht an.“ Mit entsprechenden Schildern an den Marktständen werden die Marktbesucher in Jever gebeten, ihre Einkaufsgewohnheiten der veränderten Lage anzupassen.

„Es gibt aber auch einige ältere Kunden, die können oder wollen die Maßnahmen nicht verstehen“, sagt der Holländer vom Käsestand. „Die sagen: ,Wir haben schon so viel erlebt, da interessiert mich das Virus nicht.‘ Aber gerade für die älteren Bürger machen wir das doch alles.“

Gleichwohl funktioniert die soziale Kontrolle immer besser: „Viele Kunden werden schon mal deutlicher und ermahnen ,Komm mir nicht zu nahe‘“, berichtet Urte Habben. „Das gab es vor einer Woche noch nicht.“

Der Wochenmarkt dient der Grundversorgung und soll auch in Corona-Zeiten weiterhin stattfinden dürfen.