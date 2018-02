Jever Grünlandflächen, Gülle, Glyphosat – ein breites Themenspektrum haben Landwirte aus dem Jeverland am Montagmorgen beim achten Agrarforum der Volksbank Jever – dem „Bauernfrühstück“ – mit Niedersachsens neuer Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) behandelt. Mit der Rekordteilnehmerzahl von rund 170 Gästen trafen sich Landwirte, Vertreter aus Verbänden wie dem Landvolk, den Landfrauen, der Landwirtschaftskammer, aber auch vom Wasserverband sowie die Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Jeverland und Landrat Sven Ambrosy zu Vorträgen mit Diskussion mit der Ministerin im Immobilienzentrum der Volksbank.

Barbara Otte-Kinast stammt aus dem Weserbergland, ist Tochter eines Bauern und mit einem Landwirt verheiratet. Ihre drei Kinder sind ebenfalls in der Landwirtschaft tätig. Eine Ministerin aus der Praxis, die den Alltag und die Sorgen der Landwirte kennt und die sich unter anderem dafür einsetzen will, dass die Landwirte in der Gesellschaft wieder die Anerkennung bekommen, die ihr Berufsstand verdiene. „Landwirte gehören in die Mitte unserer Gesellschaft“, sagte die Ministerin. Das geht nur mit Transparenz, mit Sach- und Fachverstand und einem offenen und Konstruktiven Dialog zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern

Kritik oft nur Vorurteil

Wichtig dafür ist insbesondere die Einhaltung des von ihrem Amtsvorgänger eingeführten Tierschutzplans, das Einhalten des Tierwohls. Die Erfahrung zeige aber auch: Gesellschaftlich ist das alles gewollt, die Verbraucher wollen das und erklärten sich in Umfragen bereit, für bessere Qualität und für mehr Tierwohl bei Aufzucht, Haltung und Schlachtung mehr Geld zahlen zu wollen. „An der Supermarktkasse setzt dann aber doch oft der Verstand aus. Da greifen vielen dann eben doch zum Sonderangebot“, kritisiert die Ministerin.

Die Landwirtschaft kann ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft nur behaupten, wenn die Bürger die Arbeitsweise sowie die Ziele und Motive in der Landwirtschaft kennen. Intensiver und offener Dialog sei deshalb erforderlich. Viel Kritik an der Landwirtschaft sei berechtigt, vieles basiere aber auf Vorurteilen und Unwissenheit. Ökologie und Ökonomie dürften sich auch in der Landwirtschaft nicht ausschließen.

Auch die Bürokratie in der Landwirtschaft sei ein zunehmendes Problem, weiß Otte-Kinast aus eigener Erfahrung: „Die Büroarbeit auf einem Hof nimmt inzwischen genauso viel Zeit in Anspruch wie die Kälberaufzucht und das Melken.“

Streitthema Glyphosat

Frieslands Kreislandvolk-Vorsitzender Hartmut Seetzen wie auch weitere Diskussionsteilnehmer hatten sich für die weitere Verwendung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat ausgesprochen: „Für unsere Grünlandregion und auch beim Maisanbau ist Glyphosat für die Quecken- und Springkrautbekämpfung unverzichtbar“, so Seetzen.

Otte-Kinast riet dazu, ernsthaft nach Alternativen zu suchen. Das Mittel sei gesellschaftlich nicht akzeptiert. Grundsätzlich sei sie mit der Verlängerung des Einsatzes aber einverstanden.

Seetzen kritisierte zudem die Gesetzesänderung bei der Düngeverordnung und die damit veränderten Anforderungen zur Güllelagerung: Betriebe müssten nun einen Lagerraum von sechs Monaten vorweisen, bisher reichten dafür vier Monate aus.

„Das sind immense Investitionssummen, die auf uns zukommen“, sagte Seetzen und forderte finanzielle Förderung für den Behälterbau und das damit verbundene regelmäßige Ausbaggern angrenzender Gräben. Die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete sollte für 2019 wieder eingeführt werden, so Seetzen.

Seetzen ging auch kurz auf die Anti-Agrar-Aktivisten ein. „Vor Ort kann man mit Natur-und Umweltverbänden gut und konstruktiv zusammenarbeiten“, stellte Seetzen fest. „An den Spitzen vieler Verbände jedoch werden mehr Spendengelder eingesammelt, je mehr die Umweltverbände auf die Landwirtschaft draufhauen. Auf Landes- und Bundesebene geht es nicht mehr um die Sache, sondern nur noch um Geld.“