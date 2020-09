Landwirtschaft: Regulierungswahn von Anfang an Thema

Jever Seit 1981 überbringen jeversche Landwirte jedes Jahr die Erntekrone ins Kreisamt – damals wurde sie vom Landvolk Cleverns gebunden. Auch bei der Übergabe der Erntekrone an diesem Freitag im Kreisamt ist sie wie vor 39 Jahren in Cleverns gebunden. Immer war das Erntekronebinden etwas Besonderes, doch in diesem Jahr konnte nur im kleinen Kreis gewerkelt werden.

Carl Gerhard Reents war Kreislandwirt bis 1985 und verkündete bei der Übergabe 1981 im Beisein von Landrat Hermann Ehlts und Oberkreisdirektor Dr. Eckard Bode, dass die Erntekrone kein „nostalgisches Gehänge“ sei. Der Landrat nannte die Erntekrone damals ein Symbol dafür, dass Politik, Verwaltung und Landwirtschaft in Friesland zusammengehören. Bauern und Verbraucher säßen in einem Boot, so Reents, und kritisierte den ruinösen Wettbewerb auf dem Weltmarkt.

Wie ein roter Faden ziehen sich seitdem die Themen Regulierung und Verordnungswahn durch die Gespräche. Schon bei der ersten Zusammenkunft wandte sich Reents entschieden gegen die Bestrebungen, die Landwirtschaft abzuschaffen oder zu verringern. Ob Nachfolger Hajo Tjarks bis 2002, oder danach Hartmut Seetzen – sie alle appellieren immer wieder: Unsere Landwirtschaft ist Garant für eine gesunde Volkswirtschaft.

Eng war es damals für die Abordnungen der sechs Landfrauenvereine Frieslands, des Kreislandvolkverbands und der Landjugend sowie Landwirtschaftskammer, die im Kreisamt zusammenkamen. Auch in den Folgejahren hat dieser Tag nicht an Bedeutung verloren. Doch im Corona-Jahr ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Und die Landfrauen werden nicht wie damals Erntedank-Sträuße in Jever verteilen.