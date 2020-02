Jever Jevers Lange Meile mit Autoverkehr – in der Diskussion zeichnet sich mittlerweile eine klar Richtung ab: Die Fußgängerzone Große Burg-/Große Wasserpfortstraße soll Fußgängerzone bleiben. In der Online-Umfrage des NWZ-Jeverland-Boten sprechen sich 74 Prozent dagegen aus, die Straße wieder für den Verkehr zu öffnen, 13 Prozent hätten nichts gegen einen verkehrsberuhigten Bereich mit Autoverkehr.

• Lesermeinungen

„Es sollte alles so bleiben, wie es ist. Die intakte Geschäftswelt vor allem in der Wasserfortstraße wird keinen nennenswerten Umsatzzuwachs generieren, die Leerstände in der Burgstraße haben andere Gründe, also ist das auch kein Grund, an der Situation etwas zu ändern.

Lange Meile verkehrsberuhigt? Jevers Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, die Große Burg- und Wasserpfortstraße wieder für den Fahrzeugverkehr zu öffnen – als verkehrsberuhigte Zone wie rund um den Kirchplatz. Dann wären Kraftfahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer gleichberechtigt, vorgeschriebenes Tempo ist Schrittgeschwindigkeit. Was meinen Sie? Soll die Fußgängerzone aufgehoben werden?

Vor allem der Tourismus wird leiden. Gerade das unbeschwerte Schlendern in der Stadt wird allgemein als sehr angenehm und attraktiv empfunden.“ Gerd Köhn

„Die Fußgängerzone sollte so bleiben wie es jetzt ist.“ Veronika Bernsmann

„Ja, geht’s noch?! Man kann sich doch jetzt schon vorstellen, was passieren wird, wenn die Lange Meile wieder für den Fahrzeugverkehr geöffnet wird: sie wird als „normale“ Straße genutzt werden, Fußgänger und Radfahrer müssen erschreckt zur Seite springen, die Idylle an Markttagen, wo wirklich viele Fußgänger und Radfahrer dort unterwegs sind, wird merklich gestört.

Und offensichtlich sind sogar die Geschäftsleute dagegen. Daher: auf gar keinen Fall die Lange Meile für den Verkehr freigeben!“ Margit Budrich.