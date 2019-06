Jever Der Landkreis Friesland beteiligt sich am „Tag der Niedersachsen“ in Wilhelmshaven vom 14. bis zum 16. Juni. Der Landkreis und die Städte und Gemeinden werden sich in Pagodenzelten am Bontekai auf der Info & Erlebnis-Meile direkt neben der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH präsentieren. Zudem hat sich der Landkreis Friesland mit 50 000 Euro am „Tag der Niedersachsen“ beteiligt. Das berichtete Erste Kreisrätin Silke Vogelbusch.

„Der Landkreis Friesland beteiligt sich gerne und wünscht zudem der Stadt Wilhelmshaven alles Gute zum 150. Stadtgeburtstag, der ebenfalls in diesem Jahr gefeiert wird und Anlass für die Stadt war, den ,Tag der Niedersachsen‘ nach Wilhelmshaven zu holen“, sagte sie.

Im Zelt wird der Kreis gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Informationen rund um Themen wie Infrastruktur, Arbeiten, Wohnen oder Leben liefern. Es gibt Porträts von Menschen aus Friesland, die von ihrer Arbeit berichten, und einen Querschnitt aus dem Moor.

Außerdem gibt es einen Fahrradsimulator mit dem Besucher Fahrradstrecken im Kreis in Echtzeit abfahren können. Die Bilder der Strecken werden auf eine Leinwand projiziert. Außerdem endet die Sternfahrt des Kreises im Rahmen des Stadtradelns am Samstag an den Pagodenzelten des Landkreises (siehe Infobox) am Bontekai.

Auf dem Außenbereich erwartet die Besucher eine Rasenfläche, Strohballen, Strandkörbe und Strandliegen. Für Kinder gibt es einen Sandkasten. Auch ein E-Auto wird vor Ort sein.

„Wir wollen so alle Seiten des Landkreises abbilden und damit präsent sein“, sagt Kreissprecherin Nicola Karmieres. „Und die Zelte werden von außen mit Bildern aus Friesland versehen sein – so sieht man sofort, wie schön es bei uns ist.“

Auch die Mühlenprinzessin aus Schortens hat laut Karmieres ihr Kommen zugesagt. „Und es werden noch einige historische Figuren vor Ort sein“, sagt sie. Am Sonntag wird zudem das Jugendparlament Friesland dort sein und Mitmach-Aktionen für Kinder anbieten.