Jever Zurzeit laufen noch einige Reparaturarbeiten an den Kreisstraßen in Friesland: Sowohl Fahrbahnen als auch Radwege werden erneuert – in den beiden sehr trockenen Sommern 2018 und 2019 war es vermehrt zu Rissen im Asphalt gekommen. So wurde die K 96 Schortens-Dykhausen bereits repariert, die Reparaturen an der Brücke über das Crildumer Tief zwischen Waddewarder Brücke und Oldorfer Baum an der K 87 laufen zurzeit. Reparaturen an der K 93 Sillenstede-Waddewarden, an der K 87 Oldorf-Hohenkirchen und am Radweg K 87 Hohenkirchen-Mederns sollen noch folgen.

Geplante Straßenbaumaßnahmen 2020 Radwegebau:

• Abschluss K 331 Schmidtshörn-Crildumersiel

• Start K 93 Waddewarden-Sillenstede

• K 113 B 437 Varel-Neuenwege

• Abschluss K 89 Tettens-Oldorf

• K 340 Sumpfweg Varel

• K 109 Varel Hafenstraße/Mühlenstraße Straßenausbau und Sanierung:

• Bahnübergang K 312 Sande

• K 311 Tarbarger Landstraße/Zetel

• K 108 Streek-Kreisgrenze

• K 109 Varel: Brückenbau Südender Leke

• K 87 Minsen- Einmündung K 326

• K 89 Oldorf-L 808

• K 102 Zetel Wasserlauf Heete. Rund 4,2 Mio. Euro sind angesetzt – 1,8 Mio. sollen aus Förderung fließen.

Im Masterplan Kreisstraßen, dessen Fortschreibung 2020 bis 2023 Thema im Kreis-Bauausschuss am Donnerstag in Jever war, sieht für kommendes Jahr Reparaturen, Um- und Neubauten für rund 4,2 Millionen Euro vor. Teuerste Maßnahme mit 2 Millionen Euro wird der Bau eines Bahnübergangs an der K 312 im Zuge der Bahnverlegung Sande.

Bei der K 332/Addernhauser Straße soll die Fahrbahn verbreitert werden, um mehr Platz für Radfahrer zu schaffen. In Höhe des Waldschlösschens soll eine Fußgängerampel und an der Einmündung Waldstraße eine Mittelinsel als Querungshilfe gebaut werden. Ursprünglich war nur eine Fahrbahnreparatur geplant – nun hat sich das Baupaket vergrößert und auf 1,2 Millionen Euro verteuert. Der Baustart wurde deshalb auf 2021 verschoben.

Schwerpunkt des Masterplans Kreisstraßen des Landkreises sind eine grundlegende Sanierung der Straßen und der Ausbau der Radwege.