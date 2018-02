Jever Als Jürgen Beyer am Mittwoch um 7 Uhr zur Arbeit in seiner Firma Kreativ Metallbau GmbH im Gewerbegebiet Jever fuhr, ahnte er noch nicht, was ihn nach Feierabend erwartete. Doch der letzte Arbeitstag vor Renteneintritt muss gefeiert werden – da waren sich seine Kollegen einig.

Die Firma Kreativ Metallbau Mit individuellen Metall-Lösungen hat sich die Firma Kreativ Metallbau einen Namen in der Branche gemacht: Das Leistungsspektrum hatte bei Gründung noch die Schwerpunkte Blechbearbeitung und Bauschlosserei – Balkone, Treppen, Geländer und Stahlkonstruktionen waren Hauptprodukte. Später folgten Sonderkonstruktionen für die Industrie und individuelle Anfertigungen für private Abnehmer. Zusätzlich wurde die Werkstatt für Edelstahlverarbeitung ausgelegt: Möbel, Geländer, Verkleidungen und Werbeträger ergänzten das große Spektrum. Dass sie mit ihrer Firma schnell viele Aufträge erhalten, war den Unternehmensgründern bereits vorher klar, denn sie stiegen gleich groß ein: Gearbeitet wurde seit Firmengründung in einem eigenen Bürogebäude mit großer angrenzender Halle. Im Januar 2018 wurde die neue Halle, die an die bisherige Halle anschließt, fertiggestellt. Gestartet wurde damals mit fünf Mitarbeitern, inzwischen arbeiten dort 19 Mitarbeiter. Aufgrund der hohen Auftragslage ist das Unternehmen immer auf der Suche nach qualifizierten Metallbauern, um die steigende Auftragslage bewältigen zu können. Auch vor Innovationen macht das Unternehmen nicht Halt. So wurde in eine selbst entwickelte Schweiß-Automation investiert. Die Anlage ist in der Lage, Aluminium-Rohrbögen automatisiert zu verschweißen – davon profitieren Industriekunden landesweit.

Das Team organisierte gemeinsam einen Planwagen mit vorgespanntem Trecker und schmückte ihn bunt mit Bannern und einem Schild, die kurzfristig vom direkten Nachbarn MB Design gefertigt werden mussten.

Jürgen Beyer gründete als Metallbaumeister im Jahr 2000 gemeinsam mit dem Kaufmann Herbert Harms das Unternehmen Kreativ Metallbau GmbH. Nach dem Ausstieg von Herbert Harms leitete Beyer ab 2008 die Firma alleine weiter. Im Jahr 2014 übergab er das Unternehmen an seinen langjährigen Mitarbeiter Anatoli Stecker, der seitdem als Geschäftsführer tätig ist.

Mit individuellen Metall-Lösungen hat sich die Firma Kreativ Metallbau seitdem einen Namen in der Branche gemacht. Der Name „Kreativ Metallbau“ kam nicht von ungefähr: Mit besonderen Lösungen, die einerseits durch Optik bestechen, anderseits durch technische Raffinesse und ausgefeilte Details überzeugen, nahm die Auftragslage schnell zu.

In familiärer Atmosphäre entwickelten sich lange Mitarbeiter-Bindungen: Wilko Meier ist von Anfang an dabei, ebenso Andreas Bitsch, der seine Ausbildung nach Gründung in der Firma absolvierte. Er entwickelte sich zum Spezialisten bei der Bearbeitung von Edelstahl. Auch der jetzige Geschäftsführer Anatoli Stecker ist ein Mitarbeiter der ersten Stunde. Der Metallfacharbeiter machte bei Kreativ Metallbau seinen Meister und Schweißfachmann.

Jürgen Beyer freut sich, dass der Betrieb in seiner jetzigen Form weiterbesteht und er im Sinn der Gründer weitergeführt wird. „In Anatoli Stecker habe ich einen engagierten Nachfolger gefunden, der den Werdegang des Unternehmens begleitet hat, sich mit ihm verbunden fühlt und professionell weiterführt.“

Aber auch junge Köpfe benötigt das Unternehmen, um der steigenden Auftragslage gewachsen zu sein. So wurde vorausschauend geplant und der Personalbedarf frühzeitig ausgeweitet: Markus Popken, gelernter Maschinenbautechniker, wird künftig in die Position von Jürgen Beyer hineinwachsen, um die Kunden vor Ort zu besuchen und Angebote zu stellen. Auch im Büro gibt es ein neues Gesicht: Janine Janßen ist erste Kontaktperson und Ansprechpartnerin und rundet das männerdominierte Handwerksunternehmen mit Feingefühl ab.

Am Mittwoch hieß es dann für Jürgen Beyer aber von all den Kollegen Abschied nehmen. Erinnert wird er an sie aber bestimmt noch lange: Nach Feierabend haben sie ihm nämlich einen bedruckten Kittel geschenkt, wie er ihn immer in der Halle zur Fertigung trug. Mit Sicherheitshelm und Schutzbrille verkleidet wurde der frisch gebackene Rentner vom gesamten Team hinaus begleitet, um ihn mit dem Planwagen nach Hause nach Rispel zu bringen. Und noch etwas gab es als Geschenk: Einen Gutschein für die Pflanzung eines Baumes: denn Jürgen Beyer soll selbst „alt wie ein Baum werden“.

