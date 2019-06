Jever Über Erdgas-Fahrzeuge redet kein Mensch mehr. Vor wenigen Jahren noch war Gas die gehypte Alternative zum Verbrenner. „Das Thema ist tot“, sagen viele Autoverkäufer und Verkaufsberater am Sonntag auf dem Autotag in Jever. Heute stehen die e-Fahrzeuge im Fokus. Entweder als reine Elektro-Fahrzeuge für den Kurzstrecken-Betrieb oder als Hybrid – also in Kombination mit einem Verbrenner – für die größeren Reichweiten.

„Die Nachfrage nach e-Fahrzeugen zieht an“, sagt Arno Simon von BMW Freese, die unter anderem den i3 mitgebracht haben. Gleichwohl: Der Diesel holt wieder auf. Nachdem die Selbstzünder zuletzt erheblich eingebüßt haben, macht der Diesel inzwischen wieder mehr als die Hälfte am Umsatz aus. Blicke ziehen bei BMW auch der neue 3er und der X7 auf sich. Und für die, die lieber auf zwei Rädern unterwegs sind, steht die neue BMW S1000 RR vor dem Sagenbrunnen. Das Motorrad wurde erst am Samstag offiziell vorgestellt.

Der 31. Autotag, wiederum organisiert von Ford-Händler Siegmund Netcel, war für die Veranstalter wie auch für die Besucher ein Volltreffer – nicht nur wegen des traumhaften Wetters. Zwölf Händler aus Jever und dem Jeverland und dem näheren Umland waren dabei, vertraten 17 Marken und gaben so einen ziemlich guten Überblick vom Kleinwagen über Sportcoupés bis hin zu Limousinen und den immer noch schwer ansagten SUVs.

Mit von der Partie mit Infoständen und Rahmenprogramm waren auch diesmal wieder die Polizei und das Technische Hilfswerk oder auch die Deutsche Verkehrswacht mit ihrem Überschlagssimulator.

Unter die Autotag-Bummler gemacht haben sich unter anderem Sonka und Damian Meyer aus Sande. Sie haben zwei Kombis, einer soll nun weg und stattdessen ein kleiner Kompakter auf den Hof.

Auch Grete Ackermann und Dirk Müller sitzen probe in einem Neuwagen. Bequemer Einstieg und Übersichtlichkeit sind ihre Kaufkriterien. Und natürlich müssen die vielen Assistenzsysteme mit an Bord sein. Abstandshalter, Einparkhilfen oder der so genannte City Stop, der dafür sorgt, dass das Fahrzeug automatisch stoppt, wenn ihm beispielsweise plötzlich ein Fußgänger vor die Sensoren läuft.

Ob die e-Mobilität der richtige Weg ist, das bezweifeln allerdings nicht wenige Verkäufer. Wenn man die Öko-Bilanz der Herstellung und späteren Entsorgung der Batterien betrachtet, steht ein moderner, sauberer Diesel besser da, sagt unter anderem Thomas Tange von Schmidt & Koch. Er hält Wasserstoff für den zukunftsträchtigeren Weg. Abseits der großen städte auf dem Land sind aktuell die Verbrenner gefragt.

Doch nicht nur nur neue Antriebe und das Thema autonomes Fahren spielen in den kommenden Jahren ein immer größere Rolle. Auch das Klientel verändert sich: Vor allem junge Leute wollen kein eigenes Auto mehr.