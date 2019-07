Jever Die Entzerrung des Verkehrs auf der Schillerstraße beim Altstadtfest im vergangenen Jahr hat sich bewährt – deshalb bleibt es auch beim Altstadtfest 2019 vom 9. bis 11. August bei dieser Regelung. Heißt: Wer per Bus oder Taxi zum Altstadtfest in Jever an- oder abreist, muss sich folgende Haltestellen merken:

• Die Sonderbusse von Weser-Ems-Bus am Samstag, 11. August, halten an der Haltestelle an der Anton-Günther-Straße.

• Die Taxen halten am zentralen Taxistand auf dem Alten Markt direkt vor der OLB. Dort funktioniert die An- und Abfahrt durch die Einbahnstraßenregelung nach dem Roll on-roll off-Prinzip. Jeweils das vorderste Taxi ist abfahrbereit.

Von Anton-Günther-Straße und Altem Markt sind es nur wenige Gehminuten zum Festgeschehen.

Neu hinzu kommt, dass die gesperrte Einmündung Schillerstraße/Elisabethufer verbreitert wird: Dort wird ein Aussteigepunkt für Taxen eingerichtet. Grund ist, dass dort trotz des zentralen Taxistands Taxen immer wieder Fahrgäste aus dem Auto springen lassen. Und weil es an dieser Ecke regelmäßig eng wird, soll die verbreiterte Sperrung für mehr Übersichtlichkeit sorgen.

Für die Straßensperrungen zum Altstadtfest sorgt auch in diesem Jahr das THW. Sie behalten an allen Festtagen die Sperrbaken im Blick und regeln auch den An- und Abfahrtsverkehr Parkplatzsuchender.

Am Sicherheitskonzept fürs Altstadtfest sind neben Ordnungsamt der Stadt Jever, Jugendamt und Polizei auch das THW, das DRK und die Freiwillige Feuerwehr beteiligt. Die Feuerwehr stellt sicher, dass trotz der voll gestellten Straßen ihre Fahrzeuge im Brandfall passieren können. Das DRK richtet seine Altstadtfest-Zentrale wieder im Graftenhaus ein: Dort werden kleine Wunden versorgt, zudem ist dort eine Fundstelle für Verlorenes eingerichtet. An jedem Altstadtfesttag gibt es im Graftenhaus zudem eine Lagebesprechung aller Ordnungshüter und Retter.

Unter dem Stichwort „Heimweg“ hat Jörg Schwarz, Leiter des jeverschen Ordnungsamts, eine weitere erfreuliche Mitteilung: Die Straßenlaternen in Jever bleiben am Altstadtfest-Wochenende die ganze Nacht in Betrieb. Keiner braucht also im Dunkeln nach Hause wanken. Ziel ist, das Sicherheitsempfinden zu erhöhen.

A Apropos Sicherheit: Wie in den Vorjahren gilt auf dem Altstadtfest absolutes Glasverbot. Dadurch soll vermieden werden, dass sich jemand an Glasscherben schneidet. Scherben sind zudem nur schwer aus den Fugen des huckeligen Pflasters der Innenstadt zu kehren.

An den Zugängen in Jevers Innenstadt sind Glascontainer aufgestellt – dort gibt es Kontrollen. Neben dem Glasverbot auf dem Veranstaltungsgelände gilt außerdem für die Standbetreiber ein Verbot von Plastik-Einweg-Bechern und -geschirr: Erlaubt sind nur Mehrwegbecher und kompostierbares Geschirr und Besteck – das soll im Interesse einer sauberen Umwelt in diesem Jahr konsequent umgesetzt werden.

2018 hatte die Stadt vorgesorgt und Standbetreibern, die diese Regelung in den Verträgen „überlesen“ hatten, zuvor besorgtes Holzbesteck und Holzpiekser für Pommes zum Einkaufspreis verkauft. In diesem Jahr wird es das nicht geben. Stattdessen gilt: Stände, die Einweg-Plastik verwenden, werden geschlossen.

Die Stadt geht dabei mit gutem Beispiel voran: Die Becher, in denen zur Eröffnung des Altstadtfests am Freitag das Freibier ausgeschenkt wird, sind aus Maisstärke.

Das Ordnungsamt kündigt außerdem am Altstadtfestwochenende intensive Verkehrskontrollen an: Denn immer wieder parken Fahrzeuge Rettungswege zu. Solche Fahrzeuge werden kostenpflichtig rigoros abgeschleppt.

Insbesondere die Kaakstraße werden die Ordnungshüter im Auge behalten: Im vergangenen Jahr hatten Autofahrer die Baken vor der Kaakstraße mehrfach zur Seite geschoben, um dort zu parken, so Schwarz. Die Parkverbotsschilder werden nun größer – es handelt sich um eine Feuerwehrzufahrt.

Und Polizei, Ordnungsamt und Jugendamt werden außerdem auf dem Altstadtfest Alkoholkontrollen vornehmen – im Blick haben sie dabei insbesondere Minderjährige.

Und in den Grünanlagen werden die Ordnungshüter verstärkt auf Wildpinkler achten: Sie haben mit empfindlichen Geldstrafen zu rechnen.