Jever Bei der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) beginnt das neue Jahr mit Veränderungen: Ab dem 1. Januar leitet Ulf Thomas die private Immobilienfinanzierung der Sparkasse. Die Vertriebsdirektion für Immobilienfinanzierung wurde neu geschaffen. Die neue Abteilung mit insgesamt 65 Finanzierungsberatern im gesamten LzO-Geschäftsbereich steht dann unter Thomas’ zentraler Aufsicht.

Die Berater werden auch in Zukunft in ihren Filialen vor Ort die Kunden betreuen – die neue Abteilung soll die Immobilienfinanzierung bündeln. „Davon profitieren in erster Linie unsere Kunden, denn wir konzentrieren unser Spezialwissen zu maßgeschneiderten Finanzierungsmodellen in einem einzigen Bereich“, erklärt Ulf Thomas.

Sitz des 47-Jährigen bleibt dabei Jever – dort hat er bereits zehn Jahre lang als Regionaldirektor gewirkt.

Thomas’ bisherigen Bereich als Regionaldirektor Privatkundengeschäft übernimmt Markus Neumann: Aus organisatorischen Gründen werden die Regionaldirektionen Friesland und Ammerland zusammengelegt. Der Leiter der neuen Einheit, Markus Neumann ist 44 Jahre alt, diplomierter Sparkassenbetriebswirt und zertifizierter Finanzplaner. Er verantwortet seit knapp zehn Jahren das Privatkundengeschäft der LzO im Ammerland. Sein Kollege Ralf Olaf Meyer war bisher für das Wangerland zuständig. Nun kommt der Bereich Friesland dazu.

„Unsere private Immobilienfinanzierung hat in den vergangenen Jahren große Schritte nach vorn gemacht und wir wollen auch weiterhin, dass das Jeverland und Friesland als Wohnumfeld attraktiv bleiben“, sagt Thomas.

Sein Kollege Ralf-Olaf Meyer fügt hinzu: „Gerade in Zeiten des steigenden Wertverlusts von Aktien ist es wichtig, eine Verbindung zu den Kunden aufzubauen. Wir brauchen keine radikale Kosteneinsparung, sondern stattdessen mehr persönliche Beratung, das Feedback der Kunden und attraktive Arbeitsplätze.“

Auch Markus Neumann sieht darin eine Chance für die LzO: „Die Beratung steht immer mehr im Fokus, das ist besonders wichtig. Dabei werden wir die Region nicht aus dem Auge verlieren.“