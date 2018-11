„Die Stadt muss Attraktiv sein“

„Die Stadt muss zeigen, wie attraktiv sie ist und dass man hier als Familie gut leben kann – davon hängt die Entscheidung, hier zu arbeiten, ja auch ab. Ob Bildung oder Kinderbetreuung – in vielen Bereichen sind wir jetzt schon gut aufgestellt. Auch die freiwilligen Leistungen dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren – wie Freibad oder Theater. Die Anbindung an größere Städte wie Oldenburg ist auch gegeben. Zudem kommen wir schnell ans Meer. Themen wie bezahlbaren Wohnraum müssen wir uns zwar noch stärker widmen. Aber allgemein gilt: Die Lebensqualität in Jever ist gut. Und das müssen wir jetzt nur noch an die Medizinstudenten und an die Öffentlichkeit herantragen. Diese Podiumsdiskussion ist ein erster Schritt dazu.“