Jever Ihre Augen strahlten mit der Sonne um die Wette, als Ilsetraud Markgraf (92) aus Wilhelmshaven mit ihrem Sohn Axel (52) auf dem Rollstuhlfahrrad nach einer erlebnisreichen Fahrt von Jever nach Hooksiel zurückkehrte. Schön warm eingepackt in eine Wolldecke gewickelt, war sie sichtbar glücklich und hatte die gemütliche Fahrt an der frischen Luft genossen.

Mutter und Sohn haben die erste Fahrt mit dem vom Projekt Sophie Barrierefreies Jever angeschafften Rollstuhlfahrrad absolviert – und sie sind begeistert. Axel Markgraf, der sich mit seiner Familie um seine im Seniorenheim in Wilhelmshaven lebende Mutter kümmert, hatte von dem Fahrrad in der Zeitung gelesen. Helmut Casper vom Projekt stellte den Kontakt her und somit konnte nach einer kurzen Einweisung für Axel Markgraf die aufregende Fahrt mit dem Rollirad beginnen.

Zunächst noch etwas skeptisch, verlor die Seniorin schnell ihre Angst und war begeistert. Sie genoss die Fahrt, die Natur und das Gefühl, etwas Tolles gemeinsam mit ihrem Sohn erleben zu dürfen.

Begeistert zeigte sich Axel Markgraf von der Leistungsfähigkeit des Rades. Fast mühelos mit Unterstützung des Elektromotors konnte er seine Mutter nach Hooksiel und zurückbewegen und hatte die volle Reichweite des Fahrrads noch lange nicht ausgeschöpft. Für ihn steht fest, dass er das Angebot auch weiterhin gern nutzen wird, freut sich Initiatorin Anke Casper.

Da er selbst als aktiver Rennradfahrer viel unterwegs ist, habe er es als angenehm empfunden, auch einmal vollkommen stressfrei ohne schweres Treten unterwegs zu sein und seiner Mutter eine große Freude zu bereiten.

Das Rollstuhlfahrrad hat zurzeit sein Quartier bei der GPS in Jever und wird dort betreut von Helmut Casper vom Projekt Sophie. Wer das Rad für einen Ausflug nutzen möchte, kann sich eintragen unter