Jever „Wir wollen kein Geld“, macht Jennifer Oltmanns deutlich. „Wir wollen eine vernünftige Düngeverordnung und Arbeitsbedingungen und wir fordern, dass die Politik endlich darauf eingeht“, sagt die Landwirtin aus Schortens. Zusammen mit Ehemann Ingo und schätzungsweise rund 100 Berufskollegen aus Friesland und dem Nachbarkreis Wittmund haben sie sich am Donnerstag mit Ackerschleppern auf den Weg nach Jever gemacht.

Im Korso zum Parteibüro

Rund um den Kirchplatz nehmen rund 50 Traktoren Aufstellung, viele davon mit Protestplakaten an der Front, dann geht es in hupender Kolonne Richtung SPD-Geschäftsstelle an die St.-Annen-Straße. Dort wollen sie den hiesigen Abgeordneten Siemtje Möller und Olaf Lies ein Schreiben mit ihren Forderungen überreichen. Doch weder Möller noch Lies sind vor Ort, sondern in Berlin und in Hannover. Stattdessen öffnen Büro-Mitarbeiterinnen Dörthe Kujath und Bettina Montigny die Tür und reden mit den aufgebrachten Landwirten.

Es werden kurz Argumente ausgetauscht, man vereinbart Gesprächstermine mit den Politikern. Dann setzt sich die Treckerkolonne wieder in Bewegung und löst sich bald auf Richtung Jever, Wangerland, Schortens, Varel und Wittmund. Die Arbeit im Stall und auf dem Hof und auf dem Feld macht sich schließlich nicht von allein.

Mit der Aktion protestierten die Landwirte und die Initiative „Land schafft Verbindung“ gegen die „Bauernmilliarde“: Die Bundesregierung hat eine Milliarde Euro in den nächsten vier Jahren für die Landwirtschaft beschlossen. Sie soll die Auswirkungen der Düngeverordnung abmildern. Für die Bauern eine Milchmädchenrechnung: Bei 266 000 Höfen im Land wären das 950 Euro pro Betrieb.

„Ein Trostpflaster“, sagt Landwirt Ingo Oltmanns. „Das ist eine Witz.“ Wenn durch Ausdehnung der Sperrzeiten für Gülle mehr Lagerraum geschaffen werden muss, belaufen sich die Investitionen schnell auf mehrere zehntausend Euro pro Betrieb. Die angedrohten Strafzahlungen der EU würden sich auf 850 000 Euro belaufen. Nimmt man nun diese eine Milliarde Euro, um die Strafzahlungen zu begleichen, würde das drei Jahre und zwei Monate ausreichen, rechnen die Landwirte vor.

Konkrete Vorstellungen

Ihre Forderung: Die damit gewonnene Zeit muss genutzt werden, um aktuelle, EU-weite und repräsentative Messverfahren zu etablieren und die gewonnenen Daten nach Brüssel zu melden. Auf Basis dieser aktuellen Daten muss ein sauberes und zielführenden Konzept erarbeitet werden, das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, fordern die Landwirte. Weiter muss erforscht werden, ob die Landwirtschaft tatsächlich Verursacher der hohen Nitratbelastungen von Trinkwasserbrunnen ist.

Landwirt Malte Kleyhauer aus dem Wangerland machte deutlich: „Wir wollen nicht als Subventionsempfänger dargestellt werden. Da wird eine Riesensumme in den Raum gestellt und wir Landwirte geben so in der Öffentlichkeit wieder ein schlechtes Bild ab. Wir wollen am liebsten gar keine Subventionen, sondern vernünftige Preise für vernünftige Produkte und ehrliche Arbeit.“ Und Jennifer Oltmanns erklärte vor dem SPD-Büro: „Wir wollen genau wie andere einfach nur unsere Arbeit machen und wir wollen nicht mit Geld ausgebremst werden von der Politik. Wir sind nun mal die Spezialisten und nicht die Politiker.“