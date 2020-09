Radfahrplan Jever ganz praktisch erleben

Jever Pünktlich zum Start des Stadtradelns 2020 vom 7. bis 27. September ruft die Stadt Jever zur Bürgerbeteiligung zum Radfahrplan auf: Fahrradbeauftragter Ingo Borgmann bietet dazu zwei Radtouren an, um die Fahrradinfrastruktur von Jever zu begutachten und vor Ort Vorschläge zu möglichen Verbesserungen zu sammeln.

• Zwei Radtouren

• Die erste Fahrradtour findet am Freitag, 18. September, von 14 bis 16.30 Uhr statt. Diese kurze Tour mit 60-minütiger Fahrzeit führt über Moorwarfen.

• Die zweite Radtour mit etwa zwei Stunden Fahrtzeit beginnt am Freitag, 25. September, um 14 Uhr. Abgefahren werden dann Cleverns und Sandelermöns.

Treffpunkt für beide Radtouren ist das Rathaus Jever. Zwischendurch ist jeweils eine Kaffeepause vorgesehen. Die Teilnehmerzahl ist coronabedingt auf 25 begrenzt. Anmeldung ist unter Tel. 04461/939 220 oder E-Mail krips@stadt-jever.de erforderlich. Anmeldeschluss für die „kurze Tour“ ist der 14. September, für die „lange Tour“ der 21. September.

• Radfahrplan

Der Radfahrplan, den Ingo Borgmann und Klaus Schwarz ausarbeiten, soll konkrete Maßnahmen bestimmen, die den Radverkehr in Jever voranbringen. Ziel ist, dem Radverkehr Vorrang vor Kfz-Verkehr zu verschaffen.

Die Grundsatzentscheidung zum „Radfahrplan 2030“ soll im Dezember vom Stadtrat getroffen werden, so dass im Frühjahr 2021 die Umsetzung erster Maßnahmen starten kann. Der Abschluss aller im Fahrrad-Konzept aufgeführten Maßnahmen ist für 2030 geplant. Mit dem politischen Grundsatzbeschluss zum Radfahrplan soll Geld im Haushalt 2021 bereitgestellt werden, damit die Umsetzung erster Maßnahmen flott beginnen kann, kündigt Bürgermeister Jan Edo Albers an.

• Bürgerbeteiligung

Die Stadt Jever will alle Radlerinnen und Radler am Radfahrplan beteiligen – vor allem hofft sie auf Ideen und Anregungen. Diese Ideen, aber auch Kritik können bis zum 18. September an fahrrad@stadt-jever.de bei der Verwaltung und bei Fahrradbeauftragtem Ingo Borgmann eingereicht werden.