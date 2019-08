42. Jungtierschau

Die Jungtierschau wird am Samstag, 17. August, um 14.30 Uhr durch den stv. Bürgermeister Heiko Schönbohm offiziell eröffnet. Im Rahmen der Eröffnung finden auch Ehrungen statt. Geöffnet ist die Schau in der Halle des Autohauses Netcel an der Mühlenstraße 73 in Jever am Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.