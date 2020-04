Ratsarbeit In Corona-Zeiten: Weil Beschlüsse anstehen: Ab 22. April wieder Sitzung

Jever Seit 17. März haben in Jever keine Fachausschüsse getagt – nur der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss ist zweimal zusammengekommen. Die normalen Gremiensitzungen waren ohne zwingende rechtliche Vorgabe, aber auf Wunsch der Ratsmitglieder eingestellt worden.

„Für die durch den Verwaltungsausschuss in Aussicht gestellte Möglichkeit, Entscheidungsbefugnisse vorübergehend auf den Bürgermeister zu delegieren, sehe ich jedoch keine Notwendigkeit“, teilt Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers mit: Anders als Kreistag, Wangerländer und Wangerooger Rat, die Befugnisse von Bürgermeister und Landrat erweitert hatten, macht Jever davon keinen Gebrauch.

Er kündigt an, dass nach dem 18. April – so lange ruht vorerst das öffentliche Leben wegen des Corona-Virus’ – die Gremiensitzungen in Jever aufgenommen werden müssen, „da nur so gewährleistet ist, dass bei den anstehenden Entscheidungen Öffentlichkeit und Transparenz hergestellt werden können“.

Denn Beschlüsse per Telefon- oder Videokonferenz seien rechtlich nicht zulässig. Um Abstandsregelungen einhalten zu können, werden die Sitzungen in den Anton-Günther-Saal oder das Foyer des Dannhalm-Theaters verlegt.

So ist für Mittwoch, 22. April eine Sitzung des des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung angesetzt. Beginn ist um 16.30 Uhr im Theater-Foyer. Themen sind der Vorentwurf des Bebauungsplans „An den Schöfelwiesen West“ und die Ausbauplanung des Neubaugebiets „An den Schöfelwiesen Ost“, außerdem der Entwurf der Außenbereichssatzung für Sandel. Die Sitzung ist öffentlich.

Die für den 30. April geplante Ratssitzung wird allerdings auf Donnerstag, 7. Mai, verschoben. „Bis zu den Sommerferien müssen noch wesentliche Beschlüsse unter anderem zur Stadtentwicklung, Straßenausbau, Ganztagsbetreuung in Schulen und Umsetzung der Tourismus- und Fahrradkonzepte auf den Weg gebracht werden“, kündigt Albers an.

Darüber hinaus werden die Gremien sich zügig mit den Auswirkungen der Coronakrise auf die Wirtschaft und mögliche eigene Hilfsmaßnahmen befassen – das wird vermutlich einen Nachtragshaushaltsplan nach sich ziehen, so der Bürgermeister. Und der brach liegende Tourismus muss ebenfalls thematisiert werden.