Ratssitzung: Hilfspaket ein Signal der Solidarität

Jever Gute Nachricht für die Entwicklung des Baugebiets „An den Schöfelwiesen West“: Anders als angekündigt, bekommt das Planungsbüro alle Unterlagen nun doch früher zusammen – so kann die Erschließung im Juli ausgeschrieben werden und voraussichtlich Anfang August beginnen. Das berichtete Bürgermeister Jan Edo Albers am Donnerstag in der Ratssitzung.

Weitere Beschlüsse Der Verwaltungsausschuss hat in vier Sitzungen seit 24. März

• den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 11 „Schützenhofsiedlung“ zur Neubebauung des ev. Gemeindezentrums Zerbster Straße gefasst

• das frühzeitige Öffentlichkeits- und Beteiligungsverfahren für das Baugebiet „An den Schöfelwiesen West“ eingeleitet,

• ebenso für die Außenbereichssatzung Sandel.

• die Ausschreibung zur Erschließung des Baugebiets „An den Schöfelwiesen Ost“ beauftragt.

• Spenden in Höhe von 5463,43 Euro für den Neujahrsempfang 2020 von den beteiligten Unternehmen angenommen. Beschlüsse im Rat:

• die Stadt erneuert die Straßenlaternen an der Adolf-Ahlers-Straße und am Friesenweg auf eigene Kosten.

• die Satzung über die Standgelder auf Jevers Märkten wurde geändert – neu ist, dass pro Monat Standgeld gezahlt werden muss, wird nicht gezahlt, verliert der Standbetreiber seinen Standplatz.

• eine Personalrückstellung von 220 883,07 Euro als überplanmäßige Aufwendung.

Albers sah in der Ratssitzung, die mit Sicherheitsabständen im Schützenhof stattfand, „drei sehr starke Signale“: „Erstens ist der Rat wieder da und stellt sich den Herausforderungen; zweitens zeigen die Beschlüsse zu den Finanz-Hilfen in der Corona-Krise, wie stark das solidarische Miteinander in Jever ist; und drittens agieren wir auch in der Krise nicht hektisch, sondern handeln überlegt und nachhaltig – und dennoch flott.“

Mit insgesamt 330 000 Euro unterstützt die Stadt ihre vom Corona-Shutdown gebeutelten Betriebe: 300 000 Euro stehen im Topf „Corona-Hilfe Jever“ insbesondere für Gastronomen, Hoteliers und Einzelhändler auf Abruf, deren Betriebe in Existenznot geraten sind. 5500 Euro Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie für 2020 wird an die Gaststätten zurücküberwiesen. Und mit 23 800 Euro finanziert die Stadt den virtuellen Marktplatz „Gutes aus Jever“ des Vereins „Jever Aktiv“ mit.

Geplant ist, die beiden im Corona-Shutdown ins Netz gebrachten Plattformen „Gutes aus Jever“ und „Friesen gegen Corona“ zu einem Online-Marktplatz von Jevers Einzelhandel zu verschmelzen. Anläufe für eine solche Plattform gab es in den vergangenen Jahren mehrere – nun hat die Corona-Krise gezeigt, warum ein lokales Online-Portal sinnvoll ist, und vor allem, dass es funktioniert.

Rat und Verwaltung appellieren an alle Einzelhändler, Betriebe, Dienstleister, Vereine und Organisationen, den Online-Marktplatz auch zu nutzen.

„Wir lassen unsere Unternehmen nicht im Stich“, fasste Dieter Janßen (SPD) das Hilfs-Paket zusammen. „Was wir jetzt nicht gebrauchen können, sind Insolvenzen“, betonte Hendrik Theemann (FDP). Dirk Zillmer (CDU) und Almuth Thomßen (Grüne) lobten die gute Zusammenarbeit beim Schnüren des Hilfspakets im Rat, Heiko Schönbohm (SWG) hob die gezielte Förderung für Unternehmen hervor.