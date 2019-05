Jever Die Planungsbüros sind unter Hochdruck dabei, den Antrag zur Aufnahme der Graftanlagen ins Sanierungsgebiet Lohne/Schlachte/Hooksweg pünktlich fertigzumachen: Am 1. Juni muss alles beim Land vorliegen. Nach dem positiven Ratsbeschluss am Donnerstagabend stehen nun noch Beschlüsse über die Gegenfinanzierung der geplanten Maßnahmen durch die Stadt an. Das wird am 4. Juli entschieden und nachgereicht, berichtete Bürgermeister Jan Edo Albers.

2. Bürger-Workshop

Von der Aufnahme der Graften ins Sanierungsprogramm erwartet sich die Stadt die Möglichkeit, die Wallanlagen grundsätzlich umzugestalten und die Wasserflächen zu sanieren – die letzte Ausbaggerung ist Jahre her. „Wir wollen diese Attraktion Jevers weiterentwickeln“, sagte der Bürgermeister.

Wahlsonntag Die Stadt Jever blickt sehr gespannt auf den Wahlsonntag in ihren Partnerstädten Zerbst und Cullera: Sowohl Andreas Dittmann als auch Jordi Mayor stehen zur Wahl. „Ich wünsche beiden Städten, dass die Bürger die richtige Entscheidung treffen. Und Jever wünsche ich, dass die gute Zusammenarbeit für lebendige Städtepartnerschaften mit beiden Städten weitergehen kann“, sagte Bürgermeister Jan Edo Albers.

Nach dem ersten Bürger-Workshop im Graftenhaus mit den beiden Planungsbüros Planungsbüros Boner und Diekmann, Mosebach & Partner haben viele Jeveraner ihre Vorschläge und Ideen zur Neugestaltung im Rathaus eingereicht. Sie fließen nun in den Planungsentwurf der Fachbüros ein. „Bei den Jeveranern, die sich beteiligt haben, ist ein tiefes Verständnis für Funktion und Aufgabe der Graften festzustellen“, freut sich Jan Edo Albers: „Mit ihren Vorschlägen rennen die Bürgerinnen und Bürger offene Türen ein.“

Im Juni wird der Planungsentwurf im Fachausschuss vorgestellt, danach soll ein weiterer Bürger-Workshop zur Detailplanung stattfinden. Denn bis September kann die Planung nachgearbeitet werden.

Die Frage, wie es mit dem Tourismus in Jever weitergehen soll, sorgte in der Sitzung für einiges an Diskussionen. SPD und SWG lehnen das Tourismus-Konzept grundsätzlich ab: Sie sehen nicht ein, wieso die Tourismus-Abteilung der Stadt mehr Personal benötigt. Wie Dieter Janßen und Elke Vredenborg vorab ankündigten, trägt die SPD-Fraktion die Mehrkosten nicht mit: Die 123 000 Euro für eine weitere Stelle in der Tourist-Info plus die Budget-Erhöhung entsprechen laut SPD genau der Summe, die die wieder eingestampfte Fremdenverkehrsabgabe einbringen sollte – „das haben wir noch nicht verknusen können“, sagte Janßen. Und auch die Erhöhung der Grundsteuer von 380 auf 420 Prozent wurme die Fraktion noch.

„Brauchen mehr Leute“

Die SPD erwartet stattdessen, dass sich die Mitarbeiter der Tourist-Info so aufstellen, dass die Arbeit zu schaffen ist. Die Einrichtung eines Tourismus-Beirats lehnt die SPD ebenfalls ab. Es gebe schon genug Beiräte in Jever. Stattdessen könne man ja weitere Mitglieder in den Tourismus-Ausschuss dazuberufen.

Bürgermeister Albers stellte dazu fest: „Wir brauchen mehr Leute, um die Arbeit zu bewältigen.“ Es könne nicht sein, dass sich die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter durch Mehrarbeit und Überstunden verschlechtern. „Und würde die Organisation von Freibad, Theater und Sportförderung bei der Tourismus-Abteilung nach hinten gestellt, würden erst recht die Bürger darunter leiden“, sagte er mit Blick auf einen Vorwurf von SPD und SWG: Beide lehnen das Tourismus-Konzept mit dem Argument ab, die Tourismus-Förderung gehe auf Kosten der Bürger.