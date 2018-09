Jever Gut ein Jahr nach dem symbolischen ersten Spatenstich für den Verwaltungsneubau des Landkreises Friesland an Schlosserplatz und Philosophenweg in Jever ist der Rohbau nun fertig. Am Mittwoch feierte die Spitze der Kreisverwaltung gemeinsam mit Mitarbeitern der betroffenen Ämter, mit Vertretern von Stadtverwaltung und Kreistag, mit den Handwerkern der Baufirmen, Nachbarn sowie Thomas Hauser vom Berliner Architekturbüro Enno Schneider das Richtfest auf dem Standort der alten Schule am Schlosserplatz.

Fast hätte dem halbfertigen Neubau noch Ungemach gedroht, denn irgendwie hatte keiner daran gedacht, ei­nen Polier oder Zimmerer mit dem feierlichen Richtspruch zu beauftragen. Nach etwas ratlosem Umherblicken übernahm kurzerhand Bauunternehmer Jürgen Rolfes die ehrenvolle Aufgabe, kletterte auf das Baugerüst und sagte den Richtspruch auf.

Der Kreis investiert gut 4,2 Millionen Euro in das Verwaltungsgebäude, das zusammen mit dem benachbartem Kreisamt und dem Jobcenter quasi Frieslands Regierungsviertel darstellt.

Der Neubau ist 43 Meter lang, 21 Meter breit und 9,20 Meter hoch – und damit etwas kleiner als das Schulgebäude, das dort lange stand. Im kommenden Frühjahr sollen hier rund 80 Mitarbeiter von Gesundheitsamt, Sozialamt und Ordnungsamt mit Ausländerbehörde ihren neuen Arbeitsplatz finden.

„Sie sehen einen fröhlichen Landrat“, sagte Sven Ambrosy beim Blick in die Runde, in die strahlende Sonne und auf das Gebäude. „Wir haben’s bald geschafft“, dankte er vor allem den Nachbarn an Schlosserstraße und Philosophenweg, die in den vergangenen Monaten einiges an Baulärm aushalten mussten.

Die Wirtschaft brummt, so der Landrat. In allen Städten und Gemeinden drehten sich die Baukräne, das Baugewerbe ist ausgelastet. Die Preise steigen, dennoch sei es dem Kreis gelungen, dieses Objekt kostentreu umzusetzen.

Ziel sei nicht nur, mit dem Neubau den Bürgern ein gutes Angebot zu ermöglichen, sondern vor allem auch den Mitarbeitern des Landkreises gute Arbeitsbedingungen zu schaffen.

