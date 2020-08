Ruhestand: Kein Leben nach Stundenplan mehr

Jever Sie würde sich selbst wie eine Pflanze sehen, die nichts so schnell umhaut und immer wiederkehrt zu ihren Wurzeln: Elfriede Wichmann, ehemalige Abteilungsleiterin für Wirtschaft und Verwaltung an der BBS Jever, hat zum Ende das Schuljahres ihre Tätigkeit an der BBS nach über 34 Jahren beendet.

Sie kenne viele, die sich für den Ruhestand allerhand vornehmen: Einen Yogakurs besuchen, eine Weltreise unternehmen, all das machen, was in den Jahrzehnten zuvor nicht möglich war. So aber nicht die 63-Jährige aus Bösel, Kreis Cloppenburg. Wichmanns Berufsleben war stets getaktet durch die Stundenpläne, die sie als Abteilungsleiterin mitgestaltete. Das gefiel ihr auch gut, aber nun wird ihr Leben nicht mehr fremdbestimmt, jetzt kann kommen, was wolle. „Mein Kopf ist noch nicht so weit, sich darauf einzustellen, ich denke noch so wie zu Schulzeiten. Aber ich will jetzt schauen, was auf mich zukommt. Ich finde das spannend, auch wenn ich keine konkreten Pläne habe“, sagt Wichmann.

Sie wirkt auch gar nicht nervös, sondern leicht munter-aufgeregt, wenn sie über die Möglichkeiten spricht, ihren Alltag zu füllen: „Ich will für mich gucken, auf was ich Lust habe. Nichts ist vorgegeben von der Schule – auch wenn mir das Organisieren und die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch Spaß gemacht hat.“ Sie singt im Chor der katholischen Gemeinde, was leider noch nicht wieder möglich ist. Was aber möglich ist und viele arbeitsreiche Stunden einnimmt, ist der Franziskusgarten der Gemeinde, den sie zusammen mit Sabine Determann bewirtschaftet. Auch in ihrem kleinen Garten wächst und gedeiht es. Sie ist immer gespannt darauf, deren Früchte zu ernten. Und wenn sie einfach in sich gehen oder ein Buch lesen will, tut sie dies in ihrem Strandkorb. Diesen wollte sie sich eigentlich selbst erwerben, wünschte sich einen „Zuschuss“ von ihren Kollegen. Die Freude war dann groß, als diese ihr den Strandkorb in den Garten platzierten. „Besonders gefreut hat mich aber auch ein riesiger Blumenstrauß von einer meiner letzten Klasse, eine reine Jungenklasse, die ihren Fachhochschulreife gemacht haben. Ohne dass sie es ahnten, waren es sogar meine Lieblingsblumen, Pfingstrose und Hortensien“, erzählt Wichmann, die wie viele andere auf eine große Verabschiedung corona-bedingt verzichten musste. Aber das konnte die Dipl.-Handelslehrerin auch nicht aus der Ruhe bringen.