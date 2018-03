Jever /Sande Michaela Zinke hatte es nicht immer leicht in ihrem Beruf. Sie musste sich behaupten, hat Höhen und Tiefen durchgemacht – aber sie hatte den Mut, sich selbstständig zu machen. Das war vor elf Jahren. „Damals kam nur ein Kunde“, erinnert sich die 44-Jährige. Inzwischen ist das anders – und Michaela Zinke ist zu einem echten Geheimtipp geworden.

Die Schuhmacherin Mehr Informationen gibt es direkt bei Michaela Zinke, Marienstraße 17 in Sande. Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie nach Absprache, Tel. 04422/98 68 78.

Das einzige Mädchen

Die gebürtige Sanderin ist gelernte Orthopädieschuhmacherin. Mit 16 Jahren begann sie die Ausbildung. „Ich war das einzige Mädchen. Eigentlich war das eher ein Männerberuf.“ Aber sie biss sich durch, und hat es am Ende allen gezeigt: mit ihrem Prüfungsstück wurde sie nicht nur Kammersiegerin, sondern auch Landessiegerin. „Das war ein tolles Gefühl“, sagt Michaela Zinke stolz.

Von 1989 bis 1993 arbeitete sie im Betrieb Hanschen in Wilhelmshaven – in der Werkstatt. Aber dann, aufgrund von Umstrukturierungen, wurde sie nach Jever versetzt. „Dort war ich dann für vieles verantwortlich, das ich zuvor noch nie gemacht hatte – wie die ganze Büroarbeit, Abrechnungen und sogar den Schuhverkauf.“ Und das bedeutete: sie musste sich von neuem einarbeiten und durchbeißen. „Ich konnte es mir nicht vorstellen, aber es lief gut – und ich bekam oft positive Rückmeldungen.“

Bis 2000 war sie dort tätig, dann nahm Michaela Zinke Erziehungsurlaub: ihr erster Sohn kam zur Welt, wenig später ihr zweiter. Ganz aufgehört zu arbeiten hat sie nie: „Denn trotzdem habe ich Urlaubsvertretungen gemacht.“

Eigentlich wollte sie nach dem Erziehungsurlaub auch wieder ganz einsteigen – doch das war nicht mehr möglich. Und wieder war Umdenken angesagt. Da fasste sie den Entschluss, sich selbstständig zu machen. „Bis heute bereue ich die Entscheidung nicht.“

Richtige Ausstattung

Und das, obwohl es zäh anlief. Die richtige Ausstattung hatte sie, denn schon zuvor hatte sie sich alte Maschinen zum Reparieren der Schuhe zugelegt. Nur eines fehlte: die Kundschaft. „Am ersten Tag hatte ich ein einziges Paar Schuhe zu reparieren“, erinnert sich Michaela Zinke heute lachend. Das waren Halbschuhe mit kaputten Absätzen. „Ich habe damals allen erzählt: Wenn es so weitergeht, dann wird das nie was.“

Aber es wurde was: Immer mehr Menschen wurden auf ihre kleine Werkstatt im Schuppen hinterm Haus aufmerksam. Sogar Kunden aus München bringen regelmäßig große Reisetaschen mit kaputten Schuhen vorbei.

Aber – und das betont Michaela Zinke immer wieder – sie sagt auch ganz deutlich, wenn sich das Reparieren nicht lohnt. „Manchmal wäre es günstiger und effektiver, neue Schuhe zu kaufen. Das sage ich dann auch.“ Ehrlichkeit, auch wenn sie nichts daran verdient, ist der 44-Jährigen sehr wichtig. „So hat schon mein Vater als Klempner gearbeitet.“

Trotzdem schaut sich Michaela Zinke gern jedes Problem an. Da sie keinen Meistertitel hat, darf sie nur als „Schuhmacherin“ und nicht als „Orthopädieschuhmacherin“ arbeiten. „Aber ich kann es gar nicht abstellen, mit meinem orthopädischen Auge auf Füße und Schuhe zu achten – und dann gebe ich schon mal einen Tipp.“

Was ihr am Herzen liegt: „Lieber ein Paar teurere, aber vernünftige Schuhe aus echtem Leder, das fünf Jahre hält – statt fünf Paar billige Schuhe, die nur ein Jahr halten.“ Zwei Paare zum regelmäßigen Wechseln empfiehlt sie ebenfalls: „Vor allem, wenn eines der beiden dann mal repariert werden muss“, fügt sie augenzwinkernd hinzu.

In diesem Moment kommt eine Kundin in die Werkstatt. Sie bringt hohe Stiefel, möchte sie oben am Saum etwas weiter haben. Viel erklären braucht sie nicht, Michaela Zinke versteht sofort, was die Kundin sich wünscht. „Sie machen das schon“, sagt die Frau. „Wie immer.“