Jever Rechtzeitig zum Tag des offenen Denkmals am 8. September sind die Gerüste abgebaut: Das Dach der Mühlenscheune am Hooksweg in Jever ist fertig. In den kommenden Tagen werden die alten landwirtschaftlichen Gerätschaften wieder in die Scheune eingeräumt: Und dann kann Apfelfest gefeiert werden.

Apfelfest In und rund um die Schlachtmühle am Hooksweg wird am Sonntag, 8. September, von 11 bis 17 Uhr Apfelfest gefeiert: Neben Mühlenführungen gibt es Apfelpressen und Apfelpflücken, Apfelpfannkuchen überm offenen Feuer, Kaffee und Kuchen, historische Kinderspiele und Seiledrehen auf der Reeperbahn, die Kartoffelsortiermaschine läuft und Kinder können Getreide mahlen und Fladenbrot backen.

Rund fünf Wochen Arbeit haben die Dachdecker des Altjührdener Unternehmens Schüll am Dach der Schlachtmühlen-Scheune gehabt. Das Dach war undicht, Regen drang ein und Flugschnee wirbelte im Winter durch die Landwirtschafts-Ausstellung. Und die Nässe schadete natürlich auch den alten Klinkerwänden.

Deshalb wurde das Dach komplett neu aufgebaut: mit einem neuen Unterdach und darüber einer Holzschalung, darauf Dachbahnen und darauf dann die Pfannen, erklärt Bauleiter Egon Hamacher von der Stadt Jever. Zur Eindeckung wurden die alten Dachpfannen wiederverwendet – und alle, die nicht wiederverwendbar waren, weil sie im Lauf der Jahrzehnte brüchig und rissig geworden sind, wurden durch ebenfalls historische Ziegel ersetzt. Die wurden beim Monumentendienst gekauft.

Damit ist das Scheunendach der Schlachtmühle zwar neu, aber es sieht von außen zugleich original-historisch aus. Für die Dachdecker war das etwas mühsamere Arbeit als sonst, denn neue Dachpfannen verlegen sich schöner als alte, meint Volker Landig vom Jeverländischen Altertums- und Heimatverein, zu dem die ehrenamtlichen Schlachtmüller gehören.

120 000 Euro hat die Dachsanierung gekostet. Zwei Drittel finanziert das Land über das Sanierungsgebiet, ein Drittel teilen sich Stadt und Museums-Zweckverband als Eigentümer des Mühlen-Ensembles.