Schnäppchenjagd am Black Friday

Der Name „Black Friday“ leitet sich keineswegs vom New Yorker Börsencrash „Schwarzer Freitag“ am 25. Oktober 1929 ab. Angenommen wird, dass Händler am „Black Friday“ schwarze Zahlen, also ein Plus, notieren konnten. Sicher ist, dass der „Black Friday“ in den USA immer der Freitag nach Thanksgiving ist – es ist der Startschuss für die Weihnachtseinkaufsaison.

Viele Händler beginnen ihren Sale schon Tage oder sogar Wochen früher. Dabei ist ein Preisvergleich unerlässlich: Denn viele „Schnäppchen“ vor allem in Online-Warenhäusern entpuppen sich als teure Anschaffungen.

Während in den USA der Verkauf am „Black Friday“ hauptsächlich vor Ort in den Geschäften stattfindet, werden in Deutschland die meisten Rabatte online angeboten. Aus den USA kommt daher auch das Online-Pendant „Cyber Monday“, der am darauffolgenden Montag im Internet am mit ähnlichen Sparaktionen Kundschaft lockt.

Die Verbraucherzentrale warnt auch vor professionell aussehenden Fake-Shops: Unbedingt schauen, ob AGB und Impressum angegeben sind und von Vorkassenzahlung absehen.