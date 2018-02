Jever Wer mit knurrendem Magen die Imbissbude „Fleischerstübchen“ an der Mühlenstraße in Jever besucht, der betritt eine andere Welt. Hier ist nichts stylisch, modern oder hip. Hier sind die siebziger Jahre noch allgegenwärtig. Beige-Rote Fliesen, rustikaler Tresen, karierte Tischdecken. Wer hereinkommt, will kein „Schi Schi“ auf dem Teller, sondern Pommes, Currywurst, Hamburger oder einen halben Hahn – und das Zack-Zack.

Ein Kult­imbiss

Die Gäste – mittags überwiegend Schüler, abends alle anderen – mögen nicht nur das Essen im Fleischerstübchen, sondern gerade auch die etwas aus der Zeit gefallene Optik, die den Imbiss über die Jahre zu Jevers „Kult­imbiss“ werden ließ. Doch damit ist nun Schluss. Das Fleischerstübchen schließt. Nach mehr als 40 Jahren bleibt ab nächstem Donnerstag die Fritteuse kalt.

Inhaber Daniel Mandel aus Jever hat seit mehreren Monaten vergeblich nach qualifiziertem Personal gesucht, um den gut laufenden Imbissbetrieb fortzuführen – doch vergeblich. Mandel hat den Mitte der 1970er Jahre von Eberhard Ullrichs eröffneten Imbiss vor gut drei Jahren übernommen und die Immobilie an der Mühlenstraße erworben, als sich Ullrichs nach fast 40 Jahren zur Ruhe setzte.

Daniel Mandel, der selbst berufstätig ist, hat das Fleischerstübchen von Anfang an nie selbst, sondern mit angestelltem Personal betrieben. „Der Laden läuft super“, sagt er. „Eigentlich hätten wir doppelt so viel Personal beschäftigen können und wollen – doch alle Stellenangebote brachten nichts.“ Als eine langjährige Mitarbeiterin dauerhaft ausfiel, wurden die Personalsorgen größer.

Engpässe ausgeglichen

Daniel Mandel sprang ein und glich Engpässe aus. Über das Jobcenter suchte er Mitarbeiter, gab Stellenangebote im Kleinzeigenteil der Zeitung und auf Jobbörsen im Internet auf und klebte Jobangebote für Aushilfskräfte und Schülerjobs auch ans Schwarze Brett im Mariengymnasium und an der BBS. Vergebens.

So reifte der Entschluss, das Fleischerstübchen abzugeben und einen neuen Pächter zu suchen. „Deshalb ist nun Schluss“, sagt Daniel Mandel. „Das ist schade, denn der Imbiss ist sehr rentabel.“

Wie lange das Fleischerstübchen geschlossen bleibt, weiß Mandel nicht. In der vergangenen Zeit wurde die gesamte Küchentechnik und Elektroinstallation erneuert, und die 70er Optik sei natürlich Geschmackssache. Wie auch die Currywurst. Viele sagen, es sei die beste, die man bekommen kann in Jever.