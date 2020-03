Tafel: Sobald es geht, wieder helfen und teilen

Jever /Schortens Die Supermärkte und Discounter trotzen dem Corona-Wahnsinn und bleiben geöffnet. Dabei versichern sie bis heute der Kundschaft, dass noch genügend Waren für den täglichen Bedarf da sind oder zeitig nachgeliefert werden können.

Indessen schließen die Tafeln Schortens sowie Jever und Hohenkirchen ihre Pforten für bedürftige Bürger bis voraussichtlich 19. April. Luise Eden, Vorsitzende der Jeversche Tafel, ist besorgt um ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Tafel-Gänger: „Der Tafelverband hatte eine Schließung empfohlen und nachdem auch die Tafel in Schortens geschlossen hatte, haben wir uns aus Sicherheitsgründen am Wochenende auch dazu entschlossen, vorerst dicht zu machen. Mir tut es leid um die ganzen alten, alleinstehenden Menschen und die rund 170 Familien, denen wir mit Lebensmitteln aushelfen. Aber nun wären seit dieser Woche auch die Kinder dabei gewesen und die Menschen stehen ja schon in großen Gruppen zusammen. Das können wir für unsere Helfer und die bedürftigen Menschen nicht verantworten. Ich hoffe auf ein baldiges Ende dieser Notstands-Situation. Sobald es irgendwie weitergeht, stehen wir wieder auf der Matte“, versichert Luise Eden.

Auch Heinz Kathmann, 1. Vorsitzender der Schortenser Tafel, sah sich in der Pflicht seinen Kunden und Ehrenamtlichen gegenüber, die Türen in den kommenden Wochen verschlossen zu halten. „Wir hatten uns mit der Tafel in Jever abgestimmt und Freitag im Vorstand beraten. Bei uns sind es 90 Haushalte, denen wir vorerst die Ausgabe verweigern müssen. Aber wir Ehrenamtlichen gehören selbst zu einer Risikogruppe und so viele Maßnahmen kann man sich gar nicht einfallen lassen, um den Kontakt mit den Kunden zu verringern. Angesichts der Lage hatten wir keine andere Wahl, halten die bedürftigen Menschen aber auf unserer Webseite auf dem Laufenden“, versichert Kathmann.

Weitere Infos auf