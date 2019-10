Jever Die Stadt Jever kommt den Hundehaltern entgegen: Laut Beschluss im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung wird es demnächst kostenlose Hundekot-Beutel an den Supermarkt-Kassen von Famila und Edeka sowie bei Fressnapf geben. Die bisherige Kotbeutel-Ausgabe im Rathaus Jever und in der Tourist-Info im Graftenhaus bleibt bestehen, sagte Bürgermeister Jan Edo Albers.

Der finanzielle Aufwand der Stadt ist dabei minimal – im Großeinkauf gibt’s Hundekot-Beutel zu Centbeträgen. Sobald die Beutel besorgt sind, werden sie an die Supermärkte verteilt.

Die CDU-Fraktion hatte beantragt, dass in den Wohngebieten und Außenbezirken Jevers Tütenspender für Hundekotbeutel aufgestellt werden. Bisher gab es nur ganz vereinzelt Tütenspender für Hundekotbeutel in der Stadt. Doch die Erfahrung war, dass oft die Tüten herausgezogen und herumgeworfen wurden – so standen Hundehalter bei Bedarf meist vor leeren Tütenspendern. Mit der kostenlosen Verteilung über die Supermärkte soll das nun vermieden und dafür gesorgt werden, dass Hundehalter stets Kotbeutel dabei haben.