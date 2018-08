Jever Die Wetterprognosen sagen Freibad-Wetter voraus: Deshalb bleibt das Freibad Jever eine Woche länger bis 9. September geöffnet. Ab Samstag, 1. September, öffnet das Freibad täglich mit leicht geänderten Zeiten von 13 bis 19 Uhr.

Das Freibad-Team unter Leitung von Schwimmmeister Chris Schäfer konnte seit Saisonbeginn am 19. Mai 31 643 Gäste (Stand 28. August) im Bad begrüßen. Davon haben 1846 das vom Förderverein organisierte Frühschwimmen genutzt.

Das Frühschwimmen findet in der Verlängerungswoche wie gewohnt am Montag, Mittwoch und Freitag von 6.30 bis 08.30 Uhr statt.

Am 26. Juli wurde mit 26,4 Grad die wärmste Wassertemperatur des Jahres gemessen – die durchschnittliche Wassertemperatur betrug 22,1 Grad.

Dass diese Saison im Vergleich zu den vergangenen Jahren besser verlaufen würde, zeichnete sich bereits Ende Mai ab, teilt die Stadtverwaltung mit: In den ersten 14 Tagen der Freibad-Saison waren schon 7147 Besucher gezählt worden. Der besucherstärkste Tag des Jahres war der 24. Juli mit 1226 Gästen. Am 25. Juli wurde der 20 000. Besucher und kurz darauf am 9. August der 30 000. im Freibad begrüßt. Der Förderverein konnte am 20. Juli den 1000. Frühschwimmer zählen.

Nach einem vergleichbar ruhigen Juni mit lediglich 4582 Besuchern folgte ein unglaublicher Juli, bei dem mit 12 324 fast so viele Gäste wie in der kompletten Saison 2017 (12 482) im Freibad Erfrischung suchten.

Der Förderverein Freibad Jever bot neben dem Frühschwimmen wieder vielen finanziell schwachen sowie Schulkindern zum Zeugnisschwimmen freien Eintritt ins Freibad. „Dafür gebührt den Vereinsmitgliedern rund um Vorsitzende Marianne Rasenack ein ganz besonderes Dankeschön“, so Bürgermeister Jan Edo Albers.

Am 15. September von 14 bis 17.30 Uhr wird erneut ein Hundeschwimmen im Freibad Jever angeboten. Danach verabschiedet sich das Team endgültig bis zum nächsten Jahr.