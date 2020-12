Sophienstift: Ein Toter und 35 Corona-Positive

Jever Am Wochenende gab es den 5. Corona-Toten in Friesland: Es handelt sich um einen alten Menschen aus der Tagespflege des Sophienstifts in Jever. Das teilte das Gesundheitsamt am Sonntag mit.

Im Sophienstift Jever sind inzwischen 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 23 Senioren positiv auf Corona getestet. Am 2. Dezember war in dem Altenheim das Corona-Virus festgestellt worden – fünf Mitarbeiter und acht Bewohner waren damals positiv. Die Tagespflege ist seitdem geschlossen und es gilt Besuchsverbot für die stationäre Pflege.

Insgesamt kamen übers Wochenende in Friesland 40 neue Positiv-Fälle hinzu; 13 Personen stehen im Zusammenhang mit dem Sophienstift Jever, hieß es beim Landkreis. 11 waren bereits als Kontaktpersonen bekannt. Bei 16 Personen werden die Infektionsketten noch geprüft.

